Tunceli\'de Aşure ve Lokma İkramı Düzenlendi

Tunceli'de valilik ve belediye tarafından vatandaşlara aşure ile lokma ikramı yapıldı.

Tunceli'de valilik ve belediye tarafından "Kazanlar Birliğimiz için Kaynıyor" sloganıyla aşure ve lokma dağıtımı gerçekleştirildi. Merkez Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Aygöl, aşure gününde bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Rabbim birliğimizi daim eylesin, devletimizi güçlü kılsın, milletimizi muzaffer eylesin inşallah. Aşuremiz hayırlı olsun" dedi.

Vali Aygöl'ün konuşmasının ardından Alevi dedesi ve müftü dua etti. Duaların ardından Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl vatandaşlara aşure ve lokma dağıttı. - TUNCELİ