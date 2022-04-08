Tunceli'de 'Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü' Projesi - Son Dakika
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Tunceli'de 'Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü' Projesi

08.04.2022 12:42
Tunceli'de 'Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü' Projesi

Tunceli'nin Hozat İlçe Kaymakamlığı tarafından Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü Projesi hayata geçirildi.

Tunceli'nin Hozat İlçe Kaymakamlığı tarafından Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü Projesi hayata geçirildi.

Hozat Kaymakamlığı önemli bir çalışmaya imza attı. Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü Projesiyle düş kutusuna dileklerini ve hayallerini atan çocukların beklentileri değerlendirilerek mutlu olmalarına vesile olunuyor. İlçede yaşayan çocuklara mutluluk yaşatan uygulama çerçevesinde 'Düş kutusuna' dileklerini atan Hozatlı iki çocuğun hayalleri, ilçe Kaymakamı Melih Aydoğan'ın eşi Ceren Aydoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe merkezinde gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde, oyuncak bebek ve tablet dileğinde bulunan çocuklara hediyeleri, Hozat Kaymakamı Melih Aydoğan'ın eşi Ceren Aydoğan tarafından verildi.

Çocuklar ve aileleri, projeyi hayata geçiren Hozat Kaymakamı Melih Aydoğan'a ve eşi Ceren Aydoğan'a teşekkürlerini iletti. - TUNCELİ

Tunceli'de 'Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü' Projesi

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Hisarcık, Aydoğan, Tunceli, Hozat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tunceli'de 'Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü' Projesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de 'Çocukların Düşü Hozat'ın Gülüşü' Projesi - Son Dakika
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