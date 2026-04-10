Tunceli'de Dana Kavgası: 4 Yaralı

(TUNCELİ) -Haber: Caner Aktan
Tunceli'nin Mazgirt İlçesine bağlı Kayacı Köyü'nde bir dananın bahçeye girmesi nedeniyle köylüler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Tunceli'nin Mazgirt İlçesi Kayacı Köyü'nde S.P'ye ait dana, Ş.A.U'ya ait bahçeye girdi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.P. (66), H.P. (62), Ş.A.U. (61) ve H.U. (55) yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
