Tunceli'de Değerler Projesi ile Kurs Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Tunceli'de Değerler Projesi ile Kurs Açıldı

Tunceli\'de Değerler Projesi ile Kurs Açıldı

Payamdüzü köyü okulunda, değerler projeleri kapsamında kurslar ve etkinlikler düzenleniyor.

04.11.2024 15:37
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyü okulunda, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi çerçevesinde kurs açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi çerçevesinde, Payamdüzü köyü okulunda kurs açıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı kurs sayesinde, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenerek, öğrencilerin milli, insani, manevi, kültürel değerleri benimseyen ve geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkı sunulması planlanıyor.

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca, geleneksel oyunlar oynanarak, çocuklar dijital bağımlılıktan uzaklaştırılıyor. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de Değerler Projesi ile Kurs Açıldı - Son Dakika

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