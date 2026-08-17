Tunceli'de Heyelan, Yol Ulaşımına Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de Heyelan, Yol Ulaşımına Kapandı

Tunceli\'de Heyelan, Yol Ulaşımına Kapandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi, karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun Zağge mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının yola sürüklenmesi sonucu bir süre ulaşıma kapanan karayolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli'de özellikle Pülümür ve Hozat ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağışın ardından Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun Zağge mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yola sürüklenen toprak ve kaya parçalarını temizledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan sağanak nedeniyle Tunceli-Demirkapı-Hozat ilçe yolunda da ulaşım bir süre aksadı. Yola düşen taş ve ağaç parçalarının Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından bu yol da yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli ve kontrollü seyretmeleri, heyelan ve kaya düşmesi riski bulunan kesimlerde ise tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Doğal Afet, Tunceli, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tunceli'de Heyelan, Yol Ulaşımına Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti 3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü
Adana’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
Fatih’te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı Fatih'te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü
Türkiye petrol için gün sayıyordu Libya’da kritik tesislerde patlamalar Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

00:21
Trump’tan Mekke Anlaşması’na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
23:21
Amedspor’dan müthiş açılış Erzurumspor’a gol olup yağdılar
Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
23:04
Manchester’de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:21
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 04:09:14. #7.13#
SON DAKİKA: Tunceli'de Heyelan, Yol Ulaşımına Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.