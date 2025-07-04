Tunceli\'de İhtiyaç Sahiplerine Ücretsiz Sıcak Yemek Desteği

Tunceli Valiliği ve Tunceli Belediyesi iş birliğinde yürütülen sosyal yardım çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz sıcak yemek desteği sürüyor.

Tunceli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, şu anda kent genelinde 228 hanede yaşayan 333 vatandaşa her gün ücretsiz sıcak yemek ulaştırılıyor. Valilik ve belediye ekiplerinin yürüttüğü sosyal destek hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, valilik veya belediye birimlerine başvuruda bulunabiliyor. Sıcak hizmetinin verildiği aşevini ziyaret eden Vali Şefik Aygöl, ilgililerden bilgi aldı. Vali Aygöl, "İyilik bulaşıcıdır, birlikte yaymaya devam edelim" vurgusu yaparak, dayanışma kültürünün önemine dikkat çekti. - TUNCELİ