Tunceli\'de Munzur Vadisi\'ni saran sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Tunceli'de etkili olan yağışların ardından Munzur Vadisi Milli Parkı'nı sis kapladı. Dağların ve ormanların arasında yükselen sis, Munzur Suyu'nun oluşturduğu vadinin doğal dokusuyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Tunceli kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık yönüne doğru uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı, sonbahar mevsiminde farklı bir görünüme büründü. Yağışların ardından vadinin yüksek kesimlerine çöken sis, Munzur Dağları'nın yamaçlarını ve vadi boyunca uzanan ormanları yer yer görünmez hale getirirken, sisin arasından beliren dağ siluetleri bölgeye ayrı bir güzellik kattı. Vadinin içerisinden geçen Munzur Suyu ve çevresindeki ağaçların sonbahar renkleri, sisle birlikte fotoğraf ve görüntü tutkunları için doğal bir görsel şölen oluşturdu.

ZİRVELERE YASLANAN SİS BULUTLARI

Sonbahar yağışlarının ardından özellikle yüksek kesimlerde oluşan sis, Munzur Vadisi'ndeki doğal peyzajı farklı bir görünüme kavuşturdu. Vadinin iki yanında yükselen dağların sis içerisinde kaybolması, bazı noktalarda yalnızca ormanların ve kaya kütlelerinin siluetlerinin görünmesi, Munzur Suyu'nun vadinin içerisinde oluşturduğu görüntüyü daha da belirgin hale getirdi. Sis bulutlarının vadinin yüksek kesimlerinden aşağıya doğru ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan görüntüler, Munzur Vadisi'nin mevsimsel değişimini de gözler önüne serdi.

YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAL KORİDOR

Vadinin sahip olduğu sarp kayalıklar, ormanlık alanlar, mağaralar ve su kaynakları, yaban hayvanlarının barınması, beslenmesi ve üremesi açısından elverişli koşullar oluşturuyor. Bu nedenle Munzur Vadisi yalnızca doğal güzellikleriyle değil, farklı habitatların bir arada bulunması nedeniyle bölgenin önemli yaban hayatı alanlarından biri olarak da öne çıkıyor. Sis bulutlarının arasında kaybolan dağlar ve vadinin derinliklerinde ilerleyen Munzur Suyu, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın yalnızca bir doğa alanı değil, aynı zamanda dört mevsim değişen güçlü bir doğal peyzaj olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.