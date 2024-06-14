Tunceli'de Öğretmenlerin Deprem Tatbikatı Sırasında Sinir Krizi

Yerel

Tunceli'de öğretmenlerin depremde arama, kurtarma eğitimi ve tatbikatları gerçeği aratmadı. Öyle ki tatbikat sırasında enkazdan çıkarılan bir cesedin yakınları sinir krizi geçirerek molozların arasından cesede ulaşmaya çalıştı. Tatbikata katılanlar, katılımcıyı zor sakinleştirdi.

Tunceli'de depremde arama kurtarma eğitimleri verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede AFAD Arama Kurtarma eğitmenlerinin rehberliğinde 36 kişilik gönüllü öğretmen grubuna eğitim verilip tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında enkaz altında bir cesede ulaşan ekipler, özenle sedyeye aldıkları katılımcıyı enkazın dışına çıkarmaya çalıştı. Bu sırada yine katılımcı olan ve yakınını canlandıran öğretmenlerden biri sinir krizi geçirip cesedin yanına gitmeye çalıştı. Tatbikata katılanlar, katılımcıyı zor sakinleştirdi.

Gerçeği aratmayan tatbikatların aralıklarla devam edeceği kaydedildi. - TUNCELİ