Tunceli'de Öğretmenlerin Deprem Tatbikatı Sırasında Sinir Krizi - Son Dakika
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Tunceli'de Öğretmenlerin Deprem Tatbikatı Sırasında Sinir Krizi

Tunceli'de gerçeği aratmayan depremde arama kurtarma tatbikatı sırasında enkaz altında bulunan bir cesede ulaşan ekipler, katılımcıyı sakinleştirmek için çaba sarf etti. Tatbikatların aralıklarla devam edeceği belirtildi.

14.06.2024 10:01
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Tunceli'de öğretmenlerin depremde arama, kurtarma eğitimi ve tatbikatları gerçeği aratmadı. Öyle ki tatbikat sırasında enkazdan çıkarılan bir cesedin yakınları sinir krizi geçirerek molozların arasından cesede ulaşmaya çalıştı. Tatbikata katılanlar, katılımcıyı zor sakinleştirdi.

Tunceli'de depremde arama kurtarma eğitimleri verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede AFAD Arama Kurtarma eğitmenlerinin rehberliğinde 36 kişilik gönüllü öğretmen grubuna eğitim verilip tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında enkaz altında bir cesede ulaşan ekipler, özenle sedyeye aldıkları katılımcıyı enkazın dışına çıkarmaya çalıştı. Bu sırada yine katılımcı olan ve yakınını canlandıran öğretmenlerden biri sinir krizi geçirip cesedin yanına gitmeye çalıştı. Tatbikata katılanlar, katılımcıyı zor sakinleştirdi.

Gerçeği aratmayan tatbikatların aralıklarla devam edeceği kaydedildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de Öğretmenlerin Deprem Tatbikatı Sırasında Sinir Krizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de Öğretmenlerin Deprem Tatbikatı Sırasında Sinir Krizi - Son Dakika
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