Tunceli'de protokol ile esnaf voleybolda kardeşlik için karşılaştı, maçı esnaflar 2-1 kazandı - Son Dakika
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Tunceli'de protokol ile esnaf voleybolda kardeşlik için karşılaştı, maçı esnaflar 2-1 kazandı

Tunceli\'de protokol ile esnaf voleybolda kardeşlik için karşılaştı, maçı esnaflar 2-1 kazandı
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Tunceli'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında il protokolü ile esnaflar arasında voleybol dostluk maçı düzenlendi. Esnafların 2-1 kazandığı karşılaşmada Ahilik kültürünün kardeşlik ve dayanışma değerleri sahaya yansıdı.

Tunceli'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında il protokolü ile esnaflar arasında voleybol dostluk maçı düzenlendi.

Tunceli'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında il protokolü ile esnaflar, voleybol sahasında dostluk ve dayanışma için buluştu. Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü ile Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğinde düzenlenen karşılaşmada renkli görüntüler ortaya çıkarken, kıyasıya mücadele eden taraflardan esnaflar maçı 2-1 kazandı. Kurum ve kuruluş amirleri ile esnafların bir araya geldiği etkinlikte Ahilik kültürünün temel değerlerinden olan kardeşlik, dayanışma ve gönül birliği sahaya yansıdı.

"Hem sporun hem de ahiliğin kardeşliği bir araya gelmiş oldu"

Karşılaşmanın Ahilik Haftası'nın anlam ve ruhuna uygun olduğunu belirten Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "39. Ahilik Haftasını bu yıl Ticaret Bakanlığımızın himayelerinde tüm Türkiye'de kutluyoruz. Tunceli'de de bir hafta boyunca yapılacak etkinliklerimize başladık. Onlardan birisi de Ahilik Haftasında, sporun kardeşlik olduğunu varsayarsak ahiliğin de kelime anlamının kardeş olduğu bir bağlamda çok da anlamlı oldu. Hem sporun hem de ahiliğin kardeşliği bir araya gelmiş oldu. Hem il protokolümüz hem de esnaflarımız sahada çok güzel bir mücadeleyle karşı karşıya geldiler. Başta etkinliklerimize katkı sunan Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'a, bu şehirde yapmış olduğumuz görevlerde her zaman yanımızda olan ve etkinliklerimizin bir hafta boyunca sürmesinde katkılarını esirgemeyen Tunceli Valimiz Şefik Aygöl'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Burada önemli olan gönül birliğinin sağlanması"

Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Bellice ise etkinliğin esnaf ve bürokrasi arasındaki dayanışmaya katkı sunduğunu ifade ederek, "Esnaflarımız adına çok sevindik, çok teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce sıcak bir maçtı, sıcak bir ortamdı. Güzel bir dayanışmaydı. 39. Ahilik haftasının ilimize, esnaflarımıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Maç için bir araya geldik ama burada önemli olan gönül birliğinin sağlanması esnaflarımızın bürokrasiyle kaynaşması açısından sıcak bir atmosferdi, bunu paylaştık. Ama esnaflarımızın bu maçı kazanması da Ahilik Haftası dolayısıyla güzel oldu. Esnaflarımız adına oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yüzyılların birikimiyle günümüze kadar gelen bu Ahilik kültürü, Ahi birikimi, ahi değerlerini yaşatmamız lazım. Günümüzde eksilen, erozyona uğrayan şey bu değerlerdir. Bu değerleri yaşatırsak herkes helal lokma kazanır" dedi.

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun da karşılaşmanın güzel bir atmosferde geçtiğini belirterek, "Çok güzel bir maç oldu. Ticaret İl Müdürlüğümüze ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasına yapmış oldukları etkinlikten dolayı teşekkür ederiz. Bu akşam da il protokolümüz ve esnaf arkadaşlarımızlar beraber bir voleybol maçı yaptık. Çok güzel bir ortamda bir maç oldu. Maçı esnaf arkadaşlarımız 2-1 kazandı. Ticaret Odası Başkanı olarak galip geldiğimiz için çok mutluyum. Kupamızı, madalyalarımızı aldık. Tatlılarımızı yedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Tunceli'de çiçekçilik yapan esnaf Kübra Beltan ise etkinlikte sahadaki tek kadın oyuncu olduğunu belirterek, "39'uncu Ahilik Haftası nedeniyle il protokolümüz ve esnaflarımızla birlikte bir voleybol dostluk maçı sergiledik. Maçımız çok güzel geçti. Çok değerli oyuncularımız, başkalarımız ve il protokolümüzle beraber keyifli ve seyir zevki yüksek bir maç yaptık. İlimizde birçok kadın esnafımız var, sahadaki tek kadındım. Hepsi çok çalışıyor, güçlüler. Voleybol branşıyla alakalı olduğum için ben katıldım. Benim için çok güzel geçti, herkes çok centilmendi. Takım kaptanı da bendim. Güzel bir maçtı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tunceli'de protokol ile esnaf voleybolda kardeşlik için karşılaştı, maçı esnaflar 2-1 kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de protokol ile esnaf voleybolda kardeşlik için karşılaştı, maçı esnaflar 2-1 kazandı - Son Dakika
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