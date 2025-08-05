Tunceli\'de Vefa Ekipleri, İhtiyaç Sahibi 80 Haneye Temizlik Hizmeti Sunuyor

Tunceli'de Vefa Ekipleri 80 haneye ayda iki kez temizlik hizmeti veriyor.

Tunceli Valisi Vali Şefik Aygöl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek il genelinde yürütülen sosyal yardım ve hizmet çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyarette, Tunceli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde vatandaşlara sunulan destekler ve projeler masaya yatırıldı. Yapılan bilgilendirmede bin 250 haneye düzenli olarak ayni ve nakdi yardım ulaştırıldığı, 'Vefa Projesi' kapsamında 80 haneye ayda iki kez temizlik hizmeti verildiği, 'Aşevi Projesi' ile 280 haneye günlük sıcak yemek sağlandığı, 2022 sayılı Kanun kapsamında 800 vatandaşın engelli, yaşlı ve engelli yakını maaşından yararlandığı belirtildi.

Vali Aygöl, "Tunceli'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızı ziyaret ettik. Arkadaşlarımızın bize ihtiyacı olan vatandaşlarımıza şefkatle ve vefa ile hizmet ettiklerini gördük. Bin 250 hanemize aktif olarak destek verdiğimizi gördük. Ayrıca ülke genelinde olduğunu gibi şehrimizde de çok güzel bir şekilde uygulanan vefa guruplarımız var. Bu vefa guruplarımız belediyemizle birlikte vatandaşlarımızla günlük sıcak yemek ulaştırdığımız gibi ayrıca 80 haneye temizlik hizmeti götürüyoruz. İhtiyaçlar halinde guruplar evlere gidip vatandaşlarımızın temizlik hizmetini yaparak yardımcı oluyorlar. Bize ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bugüne kadar yanında olduğumuz gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - TUNCELİ