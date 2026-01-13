Tunceli'de 287 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Tunceli'de 287 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

13.01.2026 11:31  Güncelleme: 12:41
Tunceli'de etkisini artıran kar yağışı, 287 köy yolunun ulaşıma kapanmasına ve elektrik ile su kesintilerine neden oldu. Valilik koordinesinde ekipler kapalı yolları açmak için çalışıyor.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'de etkisini artırarak sürdüren yoğun kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı kar yağışı nedeniyle 287 köy yolu ulaşıma kapanırken, kentte elektrik ve su kesintisi yaşanıyor.

Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi, Karayolları ve Belediye ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak amacıyla yoğun mesai yapıyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer artması, tipi ve buzlanma nedeniyle çalışmalar zaman zaman güçlükle ilerliyor.

Öte yandan, aşırı kar yağışı günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Kent merkezi ve bazı ilçelerde elektrik ve su kesintileri yaşanırken, elektrik hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle ilçe merkezleri ile bazı köylerde uzun süreli kesintiler oluştu. Yoğun karın ağaçlar üzerinde birikmesi sonucu çok sayıda ağacın dalları kırıldı. Özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde yaşanan bu durum, hem ulaşımı hem de enerji hatlarını olumsuz etkiledi.

Alaverdi Gülübaş, "Beş altı kıştır kar yağmıyordu. Bu sene yağması doğaya, suya, her türlü canlıya faydası oldu. Tabi kar yağışının verdiği tahribattan dolayı elektrik ve su kesitisi de yaşanıyor. Onun dışında karın yağması doğa açısından çok iyi bir şey" dedi.

Kaynak: ANKA

