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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kış günü adeta yaz havası yaşanıyor - Son Dakika
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kış günü adeta yaz havası yaşanıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkartıyor. Soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Çemişgezek ilçesinde sıcak ve güneşli bir hava hakim. Vatandaşlar çay içerek, doğa yürüyüşü yaparak veya bahçelerinde oturarak güneşli havanın keyfini çıkarıyor.

Tunceli\'nin Çemişgezek ilçesinde kış günü adeta yaz havası yaşanıyor
24.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:40
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kış günü adeta yaz havası yaşanırken vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarttı.

Tunceli kent merkezi ve diğer ilçelerinde soğuk ve yer yer yağışlar etkili olurken, Çemişgezek ilçesinde adeta yaz havası yaşanıyor. Vatandaşlar ocak ayında sıcak ve güneşli havanın tadını çıkarmak için dışarı akın etti. Kimi kahvehane önlerinde çay yudumlayarak, kimi doğa yürüyüşü yaparak, kimileri ise evlerinin bahçesinde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kış mevsiminde yaz gününü yaşadıklarını belirten Ersin Ayhan, "Böyle günler tarım üreticilerine tedirginlik yaşatsa da, böyle sıcak ve güneşli havada dışarda oturup, çay yudumlamanın tadı bir başka" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kış günü adeta yaz havası yaşanıyor - Son Dakika
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