Tunceli\'nin Çemişgezek ilçesinde kış günü adeta yaz havası yaşanıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kış günü adeta yaz havası yaşanırken vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarttı.

Tunceli kent merkezi ve diğer ilçelerinde soğuk ve yer yer yağışlar etkili olurken, Çemişgezek ilçesinde adeta yaz havası yaşanıyor. Vatandaşlar ocak ayında sıcak ve güneşli havanın tadını çıkarmak için dışarı akın etti. Kimi kahvehane önlerinde çay yudumlayarak, kimi doğa yürüyüşü yaparak, kimileri ise evlerinin bahçesinde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kış mevsiminde yaz gününü yaşadıklarını belirten Ersin Ayhan, "Böyle günler tarım üreticilerine tedirginlik yaşatsa da, böyle sıcak ve güneşli havada dışarda oturup, çay yudumlamanın tadı bir başka" dedi. - TUNCELİ