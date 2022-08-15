Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı - Son Dakika
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Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı

15.08.2022 13:49

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.

Çemişgezek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Güneybaşı köyünde 1993 ve 1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu için şehadetlerinin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroglu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, kurum yöneticileri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hüzünlü olduklarını dile getiren Vali Mehmet Ali Özkan, "Yiğitlerimiz ve gençlerimiz, bir bir vatan için zaman zaman aramızdan ayrılıyor. Kaybettiklerimiz ve yitirdiklerimiz var. Türk milleti olarak ezelden beri Allah'ın izni ile al bayrağın gölgesinde yol yürümeye devam ediyor. Zor topraklarda yaşıyoruz. Anadolu bereketli ve bizi doğuran topraklar. Anadolu, yiğitliğe, şehitliğe ve şehadete şahit topraklardır. Ama Anadolu hainliğe ve ihanete de tanık topraklardır. Aramızdan yitip gidenler şehitliğe şühedaya erişenler oluyor" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tunceli'de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı - Son Dakika

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