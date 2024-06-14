Tunceli Valisi Yaylacıları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Tunceli Valisi Yaylacıları Ziyaret Etti

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde bulunan Feracan Tepede, hayvanlarını otlatan yaylacıları ziyaret etti. Vali Tekbıyıkoğlu, yaylacılarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Ayrıca, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve doğal güzelliklerin korunmasının önemine vurgu yaptı. Yaylacılar, Vali Tekbıyıkoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duydu.

14.06.2024 11:45
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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde yaşayan yaylacıları ziyaret etti.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde bulunan Feracan Tepede, hayvanlarını otlatan yaylacıları ziyaret etti. Ziyaretinde yaylacılarla sohbet eden Vali Tekbıyıkoğlu, sorun ve taleplerini dinledi. Bölgedeki hayvancılık faaliyetiyle ilgili bilgi alan Tekbıyıkoğlu, yaylacılara, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Feracan Tepedeki doğal güzelliklerin korunmasının ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Vali Tekbıyıkoğlu'nun ziyareti yaylacılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun yayla ziyaretine Tunceli İl jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal da eşlik etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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