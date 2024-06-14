Tunceli Valisi Yaylacıları Ziyaret Etti

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Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde yaşayan yaylacıları ziyaret etti.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Pülümür ilçesinde bulunan Feracan Tepede, hayvanlarını otlatan yaylacıları ziyaret etti. Ziyaretinde yaylacılarla sohbet eden Vali Tekbıyıkoğlu, sorun ve taleplerini dinledi. Bölgedeki hayvancılık faaliyetiyle ilgili bilgi alan Tekbıyıkoğlu, yaylacılara, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

Feracan Tepedeki doğal güzelliklerin korunmasının ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Vali Tekbıyıkoğlu'nun ziyareti yaylacılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vali Tekbıyıkoğlu'nun yayla ziyaretine Tunceli İl jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile Pülümür Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal da eşlik etti. - TUNCELİ