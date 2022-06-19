Turan Mahallesi'nde 'Şükür Duası' yapılarak pilav ikram edildi - Son Dakika
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Turan Mahallesi'nde 'Şükür Duası' yapılarak pilav ikram edildi

19.06.2022 13:26
Turan Mahallesi'nde 'Şükür Duası' yapılarak pilav ikram edildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Turan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bereketli yağmurlar için şükür duası yaptıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Turan Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek bereketli yağmurlar için şükür duası yaptıklarını söyledi.

Etkinlikte dualar edildikten sonra vatandaşlara pilav ikram eden Başkan Dr. Palancıoğlu; "Melikgazi ilçemizdeki kırsal mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz pilav etkinliğimizde Turan Mahallemizdeki hemşehrilerimizle buluştuk. Pandemi bitti çok şükür. Etkinliklerimizi düzenlemeye başladık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Bir arada nice güzel programlarda bir arada olmayı nasip etsin. Genç yaşlı tüm vatandaşlarımız ile bu güzel etkinlikte bir araya gelerek hem dualar ettik hem de sohbet ettik. Yağmurun bereketi için şükür duası yapıp vatandaşlarımıza pilav ikram ettik. Bu etkinlikler birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Rabbim birliğimizi daim etsin. Kıymetli muhtarımıza ve organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize de bol ve bereketli mahsuller diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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Osmanlı Düğün Salonu hizmet vermeye başladı Osmanlı Düğün Salonu hizmet vermeye başladı
Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turan Mahallesi'nde 'Şükür Duası' yapılarak pilav ikram edildi - Son Dakika

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