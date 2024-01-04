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TURBELDAK, Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüş etkinliği düzenledi - Son Dakika
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TURBELDAK, Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüş etkinliği düzenledi

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi. TURBELDAK'ın bu haftaki rotası Vişneli-Nazarköy oldu. Yaklaşık 12 km süren yürüyüş, Nazarköy'de sona erdi. Katılımcılar, Nazarköy'de verilen alışveriş molasının sonrasında dönüşe geçerek yürüyüş etkinliğini tamamladı.

TURBELDAK, Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüş etkinliği düzenledi
04.01.2024 - 16:54,
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Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüş etkinliğini gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak sürdürdüğü faaliyetlerle doğaseverleri farklı parkurlarda buluşturan TURBELDAK'ın bu haftaki rotası Vişneli-Nazarköy oldu. Yaz-Kış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ile Haydar Atilla'nın sevk ve idaresinde yapılan yürüyüş, Vişneli Köyü'nden başladı. Çam ağaçları arasından tırmanışa başlayan TURBELDAK ekibinin yaklaşık 12 km süren yürüyüşü Nazarköy'de sona erdi. Katılımcılar, Nazarköy'de verilen alışveriş molasının sonrasında dönüşe geçerek yürüyüş etkinliğini tamamlamış oldular.

Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Arkadaşlarımızla birlikte çok keyifli bir parkuru daha tamamladık. Vişneli Köyünde bizi bekleyen sıcak çaylarımızı içip ve kahvaltımızı yaptık. Güzel bir havada yürüyüşümüz başladı. Doğu Karadeniz yaylalarını anımsatmayacak kadar güzellikte olan Nazarköy'e ulaşmamızla yürüyüşümüzü tamamladık. Bu güzel parkurda bizlere eşlik eden tüm katılımcılarımıza ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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