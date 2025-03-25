Turgut Özal Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Turgut Özal Mahallesi'nin yollarını yeniliyor

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolları yenilemek için bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Çalışmalar, 13 ve 21. sokaklardan sonra mahallenin diğer sokaklarında da devam edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Turgut Özal Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bozulan yolların bakım ve onarımına hız verdi. Kaldırım düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama işlemi de başlatıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yetkin ve Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahalle Muhtarı İsmet Bakşi, başlayan çalışmaların kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, yıllardır beklenen hizmetin nihayet hayata geçtiğini söyledi. Bakşi, "Dördüncü dönemdir muhtar olarak görev yapıyorum. Mahallemizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını sürekli dile getirdim. Ancak bu çalışmalar bugüne nasip oldu. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırımlarımız da düzenlendi. Şimdi de asfalt çalışmaları başladı. Böyle bir hizmetin mahallemizde başlaması bizleri çok mutlu etti. Mahallem adına başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların planlanan süre içerisinde tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulacağını belirtti. Yetkililer, Turgut Özal Mahallesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında yol bakım ve onarım çalışmalarının süreceğini ifade etti.