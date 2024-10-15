Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Sosyal Projeleri İnceledi

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Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, ilçede hizmet veren sosyal projeleri yerinde inceledi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bülent Gökmen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Emrah Kanık ile birlikte ilk olarak Aşevi ve Hayır Merkezini ziyaret etti. Merkezdeki çalışanlarla bir araya gelen Başkan Yardımcısı Maliz, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere günlük olarak sıcak yemek ve ekmek ulaştırılan aşevi ve hayır merkezi inceledi, personelden bilgi aldı. Aşevi ve hayır merkezi ziyaretinin ardından Başkan Yardımcısı Maliz, Turgutlu'nun tarihe açılan kapısı olan kent müzesini ziyaret ederek, müze sorumluları ile bir araya geldi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Aşevi ve hayır merkezimiz ile kent müzemize ziyaret gerçekleştirerek mesai arkadaşlarımızdan detaylı bir bilgi aldık. Özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA