Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ergenekon Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

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Ergenekon Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Geçmişimizin deneyimleri ve geleceğe olan inancımızla yine yeniden geliyoruz. Kazanacağız. Daha iyi kazanacağız" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, seçim çalışmaları kapsamında sürdürdüğü mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Akın, Ergenekon Mahallesi buluşmasında beş yıl boyunca yapılan çalışmaları ve yeni dönemde yapacak olduğu vizyon projeleri paylaştı. Akın, şu bilgileri verdi:

"KAZANIRSAK YAPACAĞIMIZ İLK İHALE ERGENEKON KAVŞAĞI'NIN İHALESİDİR"

"Bu 5 yıl içerisinde Ergenekon Kavşağı'nın yaptırılmasıyla ilgili nasıl mücadele ettiğimi anlatacağım. 2 yıl pandemi vardı, hiçbir şey yapamadık. O, 2 yıl pandemiyle geçti. Biz Valilik makamına yazılar yazmışız. Bu yazılarda demişiz ki; bu kavşağı yapmak ilçe belediyesinin görevi değil. Büyükşehir ve Karayolları yapacak. Burada benim elime doğmuş bir çocuk vefat etti. Benim orada hemşehrilerim vefat etti. Biz Turgutlu Belediyesi'nin bütçesini çok güçlü bir noktaya getirdik. Bu projenin tamamını yapamayız ama üçte birine ortak oluruz. Yani karayolları, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi yapsın. Bütün meclis toplantılarında bunun kavgasını yaptım. Bakın yazdığımız yazılar burada. Sonuçta şu çıktı: Karayolları onayladı projemizi. Karayollarında eksiksiz bir projemiz var. Yani ihalesi yapılıp hemen yapımına başlanacak noktada. Defalarca o proje gitti, geldi, gitti, geldi. En sonunda onay verildi. Bakın, size sözümdür. Allah nasip eder, önümüzdeki pazartesi sabahı Büyükşehir Belediyesi'ni alır, ilçe belediyesini de alırsak sizlere şerefim üzerine söz veriyorum. Yapacak olduğumuz ilk ihale Ergenekon Kavşağı'nın ihalesidir.

"SEÇİMDEN SONRAKİ İLK HAFTA HİZMET NOKTASININ KURDELESİNİ KESECEĞİZ"

Ergenekon Mahallesi'ne başka bir söz daha vermiştim. Demiştim ki, bir hizmet noktası koyacağım. Sizleri belediyeye kadar yormayacağım. Sonrasında yan tarafta Adres Fırın'ın yanında bir bina yaptık. Meşhur oldu biliyorsunuz. O arkadaşları mahkemeye verdim, suç duyurusunda bulundum. Bu arada bilginiz olsun. Ben ihalesiz hiçbir iş yapmadım. Bir iğne bile almadım bugüne kadar. Orada imar çalışmamız yaklaşık 2 buçuk yıl sürdü. O mevcut parselin yola terklerinin yapılması, büyükşehir ve ilçe meclislerinden geçmesi komisyonlarından geçmesi yaklaşık 2 buçuk yılımızı aldı. Sonrasında hizmet noktasını yaptık. Bankalarla anlaşmalarımızı yapıyoruz, görüşmelerimiz var. Kabul eden bankalarımız var, bankamatiklerimizi oraya getiriyoruz. Seçimden sonraki ilk hafta Allah nasip ederse oranın kurdelesini hep birlikte keseceğiz.

"KÜLTÜR SANAT MERKEZİ'NİN İNCE İŞÇİLİKLERİNE BAŞLANDI"

Başka bir söz daha vermiştim Ergenekon Mahallesi'ne. Demiştim ki Ergenekon Mahallesi'ne bir kültür-sanat merkezi yapacağım. İçerisinde bir tiyatro salonu olacak. Vatandaşlarımıza kurslar verebilecek olduğumuz alanlar olacak. Yine o binanın içerisinde sergi alanları, fuaye alanları olacak demiştik. Yine kamulaştırma sorunları ve vatandaşlarla yaptığımız görüşmeler uzun sürdü. 2 yıl pandemi gerçekten bizi çok yıprattı, işlerimizi aksattı. Ama sağ olsun Ekrem Gürel ağabeyimiz Belediye'mize bir yer bağışladı. Biz o sözümüzü tuttuk, ihalesini yaptık. Şu anda kültür merkezimizin kaba inşaatı bitti. İnce işçiliklerine başlandı. Bir aksilik olmazsa ilk tiyatroyu kasım ayında orada oynayacağız. İlk sahneyi orada yapacağız. Turgutlu'nun çok büyük bir eksiğiydi.

"TURGUTLU BELEDİYESİ'NİN BİR GENÇLİK MÜDÜRLÜĞÜ OLACAK"

Gençlerimizin gerçekten ilçede sorunları var. Gençler, sosyal hayatı yaşayamıyorlar. İhtiyaçlarını Turgutlu'da karşılayamıyorlar. Buradan çok önemli bir konu açıklayacağım. Gençler için açıklayacağım bu konuyu. Turgutlu Belediyesi'nin bir Gençlik Müdürlüğü olacak. Turgutlu Belediyesi Gençlik Müdürlüğü'nü kuracağım. O gençlerimizle, o müdürlüğümüz ilgilenecek. Başına da öyle ehil insanlar koyacağım ki, o gençlere biz doğru nasıl eğitim aldırırız? Nasıl sosyal alanda başarılar yakalatırız? Nasıl onları kötü alışkanlıklardan kurtarırız? Bizim derdimiz bu olacak.

"KATI ATIK TESİSİ KURUYORUZ"

Şimdi önümüzdeki dönem başka bir şey daha yapacağız. Bakın çevreyi çok hoyrat kullanıyoruz. Çevre, tüm dünyada olduğu gibi bizim ilçemizde de acı intikamlar alıyor. Bu çevreyi korumamız lazım. Çevreyi korumayla ilgili çok ciddi projelerimiz var. Bir tanesi Kompost Tesisi kuruyoruz. İkincisi, 19 ayrı geri dönüşüm ihtiyacı olan malzemeyi geri dönüşüme kavuşturacak bir Katı Atık Tesisi kuruyoruz."

PROJELER İÇİN WEB SİTESİ KURULDU

Proje bilgilerini içeren bir web sitesi kurduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Hiçbir adayda olmayan bir site kurduk, https://cetinakin.com/ lütfen girin, benim projelerimi inceleyin. Benim anlattığım, vadettiğim projelerin tamamı temel dayanağı oturmuş, yeri hazırlanmış, ekonomik karşılığı oluşturulmuş, yasal izinleri gerekli yerlerden alınmış projeler. Öyle mikrofonu alıp da ben şunu yapacağım demekle bu işler olmuyor. Önce size bu yerin nasıl olduğunu, yeri var mı? Bunun kaynağı var mı? O kaynağı nasıl üreteceksin? Bunun hesabını sormanız lazım" dedi.

Akın ziyaretinin sonunda, "Ergenekon Mahalle'mizde bir ses yükseldi: Kazanıyoruz. Bizi büyük bir coşku ve sevgiyle karşılayan Ergenekon Mahalle'mizin güzel insanlarıyla kucaklaştık. İkinci dönemimizde de bu kenti her alanda zirveye taşıyacağımızın, Turgutlu'muzu yine birlikte yöneteceğimizin sözünü verdik. Geçmişimizin deneyimleri ve geleceğe olan inancımızla yine yeniden geliyoruz. Kazanacağız. Daha iyi kazanacağız" diye konuştu.