Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırladı - Son Dakika
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'i Turgutlu\'da ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu programı kapsamında Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti. İki belediye arasında yapılacak projeler ve yatırımlar görüşüldü.

18.05.2024 17:10  Güncelleme: 17:12
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu programı kapsamında Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kente yapılması planlanan proje ve yatırımlar görüşüldü. Makam ziyareti sonrasında Turgutlu Belediyesinin imar uygulamalarıyla kente kazandırdığı alanlar ile iki belediyenin gerçekleştireceği projeler hakkında saha çalışmasında bulunuldu. Başkan Akın ve Zeyrek'in programlarına CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma, başkan yardımcıları ve teknik ekip eşlik etti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Büyükşehir belediyemiz ile gerçekleştireceğimiz projeler hakkında saha çalışmasında bulunduk. Halkımızın her türlü ihtiyacı için sahada ve hizmetlerindeyiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Turgutlu'da ağırladı - Son Dakika

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