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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tartışmalı paylaşımına açıklama yaptı - Son Dakika
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tartışmalı paylaşımına açıklama yaptı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sosyal medya hesabından yaptığı tartışmalı paylaşımına ilişkin açıklama yaparak, özür diledi. Akın, paylaşımının yanlış anlaşıldığını ve kırdığı tüm hemşehrilerinden özür dilediğini belirtti. Eğitimin siyasallaşmasına karşı olduklarını vurgulayan Akın, Türklük ve Bayrak'ın kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tartışmalı paylaşımına açıklama yaptı
16.01.2024 - 12:00,  Güncelleme: 12:13
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, tartışmalara neden olan paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. Akın, "Geçmişinde eğitim yuvalarının siyasallaşmasının bedelini kardeşin kardeşe düşman edilmesiyle ödemiş bir memleketin  ferdi olarak tepkimiz Bayrak ve Türklüğe değildir, asla da olamaz.Bu vesileyle yaptığımız paylaşımın yanlış yerlere çekilmesi sonucu kırdığımız, üzdüğümüz tüm hemşehrilerimizden özür dileriz.

Hangi görüşten olursa olsun eğitimin siyasallaşmasının karşısında olmaya devam edeceğiz. Bizleri yakından tanıyan herkesin bildiği gibi Türklük ve Bayrak kırmızı çizgimizdir" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'daki bir lisede çekilen fotoğrafın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ve tartışmalara konu olan fotoğraf ve paylaşımıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Başkan Çetin Akın'ın açıklaması şöyle:

"İlim ve irfan yuvası olması gereken okullarımızda, bir siyasi partinin gençlik kolları gibi hareket eden vakfın yaptığı siyasi çalışmaları eleştirmek adına yaptığımız paylaşım çok yanlış yerlere çekilmiştir.

Tabelalardan T.C. ibaresi sökülürken, okullardan andımız kaldırılırken, terörist başının mektubu devlet televizyonunda okutulurken tepkisini en yüksek perdeden göstermiş bir vatan evladı olarak; Sinan Ateş'in seneyi devriyesinde yaptığımız paylaşım duruyorken, Türk ve Bayrak düşmanı olarak ilan edilmek asla kabul edeceğimiz bir durum değildir.

Geçmişinde eğitim yuvalarının siyasallaşmasının bedelini kardeşin kardeşe düşman edilmesiyle ödemiş bir memleketin  ferdi olarak tepkimiz Bayrak ve Türklüğe değildir, asla da olamaz.

Bu vesileyle yaptığımız paylaşımın yanlış yerlere çekilmesi sonucu kırdığımız, üzdüğümüz tüm hemşehrilerimizden özür dileriz.

Hangi görüşten olursa olsun eğitimin siyasallaşmasının karşısında olmaya devam edeceğiz.

Bizleri yakından tanıyan herkesin bildiği gibi Türklük ve Bayrak kırmızı çizgimizdir."

Kaynak: ANKA
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