Ak Partili Turgutlu Belediye Meclisi Üyesi Nevim Baş: "Bana Seçilme Hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 Tarihinde Vermiştir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ak Partili Turgutlu Belediye Meclisi Üyesi Nevim Baş: "Bana Seçilme Hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 Tarihinde Vermiştir"

04.02.2026 12:03  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısında, AK Partili üye Nevim Baş'ın kadınlara seçme ve seçilme hakkı ile ilgili açıklamaları tartışmalara yol açtı. Baş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara seçme hakkı verdiğini vurgularken, kendi seçilme hakkını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfetti. Belediye Başkanı Çetin Akın ise daha somut konular üzerine konuşulması gerektiğini dile getirdi.

(MANİSA) - Turgutlu Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında konuşan AK Partili üyesi Nevim Baş, "Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermiştir. Başörtüsü olmayan kadınlar için tebrik ediyorum. Onların gününü kutluyorum. Fakat bana seçilme hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 tarihinde vermiştir" dedi.

Turgutlu Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısında AK Partili meclis üyesi Nevim Baş'ın kadınlara seçme ve seçilme hakkına ilişkin konuşması tartışmalara neden oldu. Baş, şunları söyledi:

"Türkiye demokrasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat sürecini anmak ve bu sürecini toplumsal hafızamızda bıraktığı izleri bir kez daha hatırlatmak isterim. İnançlarından dolayı insanların dışlandığı, gençlerin eğitim hakkının engellendiği, 600 bin başörtülü öğrencinin 10 yıl boyunca eğitimden mahrum bırakıldığı, 11 bin öğretmenin işinden edildiği bir dönemdir. Bugün burada 28 Şubat'ı anarken bu kürsüde başörtüsüyle söz alabilen bir kadın meclis üyesi olarak konuşuyor olmak, ülkemizin nereden nereye geldiğinin sessiz ama güçlü bir göstergesidir. 28 Şubat'ın kaybettirmeye çalıştığı, toplumsal barışın yeniden inşası için ömrünü milletine ve devletine adamış Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımı ifade ederek,  bu süreçte mağdur edilen tüm kadınları ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, demokrasiyi insan onurunu ve millet iradesini her koşulda savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."

Belediye Başkanı Çetin Akın ise Baş'ın konuşmasının ardından "Bir kere de sizlere kadınlara seçme seçilme hakkını veren Gazi Mustafa Kemal'i ansaydın çok daha mutlu olurdum" diye konuştu. Başkan Akın'a yanıt veren Baş, "Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermiştir. Başörtüsü olmayan kadınlar için tebrik ediyorum. Onların gününü kutluyorum. Fakat bana seçilme hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 tarihinde vermiştir" dedi.

Bunun üzerine Belediye Başkanı Çetin Akın, "Buralardan ekmek çıkmıyor artık çok komiksiniz yani. Geçmişi, bir tarihi bilin ondan sonra konuşun. Keşke emeklilerle ilgili bir şey söyleseniz, bu esnafın geçim sıkıntıyla ilgili bir şey söyleseniz, keşke bu memleket uyuşturucu batağına batmış, rüşvet batağına batmış, bunlarla ilgili bir şey söyleseniz burada. Keşke bir söz alıp da toplumun kanayan yaralarına bir parmak bassanız. Keşke dün yanlış dediklerinize bugün doğru dediklerinizi bir anlatsanız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Yönetim, Çetin Akın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ak Partili Turgutlu Belediye Meclisi Üyesi Nevim Baş: 'Bana Seçilme Hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 Tarihinde Vermiştir' - Son Dakika

Komşuları ’evin soyuluyor’ diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Suçlamaları reddettiler Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan 3 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Suçlamaları reddettiler
TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var
Burak Yılmaz’dan Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret Burak Yılmaz'dan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama ''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık

13:55
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin son mesajı ortaya çıktı
Suikasta kurban giden Seyfülislam Kaddafi'nin son mesajı ortaya çıktı
13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 14:06:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Ak Partili Turgutlu Belediye Meclisi Üyesi Nevim Baş: "Bana Seçilme Hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 Tarihinde Vermiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.