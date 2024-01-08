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Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezinde 1000 litre zeytinyağı üretti - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezinde 1000 litre zeytinyağı üretti

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Turgutlu Belediyesi'ne ait park ve yeşil alanlardaki zeytin ağaçlarından hasat yapıldı. Elde edilen zeytinyağı Aşevi ve Hayır Merkezine ulaştırılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere günlük yemeklerde kullanıldı. Bu yıl 1000 litre zeytinyağı elde edilirken, 2019-2023 yılları arasında toplam 10 bin litre zeytinyağı üretildi.

Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezinde 1000 litre zeytinyağı üretti
08.01.2024 - 18:58,
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Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılmak üzere hasat yapılan zeytinlerden yaklaşık 1000 litre zeytinyağı elde etti.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hasat başlangıcından bugüne kadar Turgutlu Belediyesi'ne ait park ve yeşil alanlardaki ağaçlardan zeytinler toplandı. Hasar sonucu üretilen zeytinyağı Aşevi ve Hayır Merkezine ulaştırıldı. Aşevi ve Hayır Merkezinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere günlük olarak hazırlanan yemeklerde kullanılan zeytinyağından bu yıl yaklaşık 1000 litre elde edildi. 2019-2023 yılları arasında elde edilen zeytinyağı ise toplam 10 bin litre oldu.

Yapılan zeytinyağı üretimi ile kaynakların doğru bir şekilde kullanıldığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Belediyemize ait park ve yeşil alanlarda bulunan zeytin ağaçlarının hasadını kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Elde ettiğimiz zeytinyağını, Aşevi ve Hayır Merkezimizde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için hazırladığımız yemeklerde değerlendiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri kaynaklarımızı Turgutlumuz ve hemşehrilerimiz için en doğru biçimde kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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