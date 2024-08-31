Turgutlu Belediyesi Büyük Zafer'i Kutladı

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(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi, Büyük Zafer'in 102'nci yılını düzenlediği etkinliklerle kutladı. Kutlamalar, "Büyük Zafer Yürüyüşü" ve DJ Burak Zengin'in performansıyla başladı, Cem Belevi konseriyle devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Turgutlu'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar Büyük Zafer Yürüyüşü ile başladı. Koza Parkı Kavşağı'ndan hareket edilen yürüyüşte binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayrakları ile Atatürk Bulvarı boyunca yürüyerek Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.

Kutlamalar, yürüyüşün ardından DJ Burak Zengin'in performansıyla devam etti. Kutlamalar kapsamında gecenin finalinde Cem Belevi sahne alarak bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

Başkan Akın'dan SMA hastası Feyyaz Alperen'e destek çağrısı

Sahneye SMA Tip 2 Hastalığı ile mücadele eden Feyyaz Alperen Cantekin ile çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konser alanını dolduran on binlerce kişiden Feyyaz Alperen'in sağlığına kavuşması için başlatılan yardım kampanyasına destek olunması çağrısında bulundu. Başkan Akın, şunları söyledi:

"Harikasınız bu gece, muhteşemsiniz. Milli Bayramlarımızı şanına yakışır bir şekilde hem kortej eşliğinde hem de konserlerimizle kutluyoruz ve birçok ilçemize örnek oluyoruz. Biz sizlerle daha önceden SMA hastası İrem Nur bebeğin kampanyasına destek olmuştuk. Bir ilçede kampanya başlatıp mutlu sona ulaşan ender ilçelerimizden biriydik. Başardık, İrem Nur bebeğimizin sağlığı çok iyi. Şu an Feyyaz Alperen evladımız var, kampanyasını başlattık. Kampanyamız iyi gidiyor, yüzde kırk sevilerine yaklaştık. Ben, Feyyaz Alperen'in sesini bütün Türkiye'ye buradan duyurmak istiyorum. Çünkü bin 600 tane SMA hastası çocuğumuz var, maalesef hükümet görmezden geliyor. Ama onlar istedikleri kadar görmezden gelsin, ben Turgutlulu hayırseverlerin ikinci kampanyayı da yaparak Türkiye'de bir ilke daha imza atacaklarına inanıyorum ve hepinizden Feyyaz Alperen için destek olmanızı istiyorum. Değerli hemşehrilerim, kadına şiddet hala durmuyor, kadına şiddete hayır diyoruz. Sokak hayvanları onlar sesini duyuramayan canlılar. Onları hep beraber korumalıyız. Ormanlarımız; canlarımız, ciğerlerimiz. Yangına sebebiyet vermemek için elimizden gele tüm tedbirleri almalıyız. Bu vesileyle, Zafer Bayramı'mızın 102. yılını kutluyorum. Bizlere bu vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Bayramınız kutlu olsun."