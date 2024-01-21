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Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şimdi Show Doğaçlama Tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şimdi Show Doğaçlama Tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Grubu'nun sahnelediği Şimdi Show Doğaçlama Tiyatro gösterisi, seyirciler tarafından büyük ilgi gördü. Seyircilerin de oyunun bir parçası olduğu etkinlikte, oyuncuların spontane performansları renkli anlar yaşattı. Tiyatro ekibi, sahne performansıyla büyük alkış ve beğeni topladı.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şimdi Show Doğaçlama Tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü
21.01.2024 - 16:28,
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Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Grubu'nun sahnelediği 'Şimdi Show Doğaçlama Tiyatro' gösterisi büyük ilgi gördü.

Turgutlu Belediyesi yaptığı etkinliklerle hem sanatın gelişimine hem de sosyal hayata katkı sağlamaya devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Grubu'nun sahnelediği "Şimdi Show Doğaçlama Tiyatro" ile seyircileri kendine hayran bıraktı. Keyifli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte doğaçlama tiyatro ile izleyiciler de oyunun bir parçası oldu. Oyuncuların spontane performansları, seyircileri güldürmeyi başararak renkli anlar yaşattı. Tiyatro ekibi sahne performansıyla da izleyenlerden büyük alkış ve beğeni aldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın şunları söyledi:

"Güzel bir beş yıl geçirdik. Turgutlu halkının kullanabilecek olduğu çok güzel binalar yaptık, hizmete açtık. 2019 yılında göreve gelir gelmez Atatürk Kültür Merkezi'ni kurmuştuk. Merkezimizde 7 yaşındaki çocuklarımızın, 70-80 yaşındaki hemşehrilerimizin yararlanabilecek oldukları 21 farklı kurslarımız var. Bunlar bize çok keyif veriyor. Turgutlu Belediyesi Eğitim Merkezi'mizi (TURBEM) kurduk. Bu merkezimiz ile liselere ve üniversitelere hazırlık yapan 2750 çocuğumuzun hayallerine kavuşmasına ortak olduk. Onlara bu zorlu süreçte yoldaşlık yaptık, eğitimler verdik. Mustafa Kemal Mahallemize Çocuk Kültür Sanat Merkezi kurduk. Türkiye'de örneği olmayan bir işe imza attık. Dezavantajlı ailelerimizin yaşadığı bir mahallede 3 ile 5 yaş arası 400 çocuğumuza üç öğün yemeği ve eğitimi ücretsiz veriyoruz. O yaptığımız binalar Turgutlu'nun ihtiyacı ama gençlerimizin, hemşehrilerimizin yararlanabilecek oldukları bu tür kurslar gerçekten bizlerin en çok gurur ve onur duyduğu projeler oldu. Yine çok gurur duyduğumuz bir projenin kaba binasını artık bitirmek üzereyiz. Belediyemize ait 440 kişilik bir tiyatro salonumuz oluyor. İçerisinde eğitim alanlarının, kurs merkezlerinin ve fuaye alanlarının olduğu bir proje. Allah nasip eder seçimi kazanırsak da Eylül, Ekim ayı gibi tiyatro oyunlarımızı artık orada oynayacağız. Bu süre içerisinde Atatürk Kültür Merkezi'mizdeki tiyatro ekibiyle tanıştık. Onların çıkardıkları oyunlara Turgutlu halkının böyle teveccüh göstermesi ayrı bir keyif. Turgutlu'muzda ilk defa seyredecek olduğumuz doğaçlama oyununu hazırlayan eğitmenlerimizi ve gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Şimdi Show Doğaçlama Tiyatro gösterisini Başkan Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personeli izledi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şimdi Show Doğaçlama Tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şimdi Show Doğaçlama Tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü - Son Dakika
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