Turgutlu Belediyesi Kurban Bağışında Rekor Kırdı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kurban Bağışında Rekor Kırdı

Turgutlu Belediyesi Kurban Bağışında Rekor Kırdı

Turgutlu Belediyesi'nin 'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' kampanyasında 13 ton kurban bağışı yapılarak bir rekora imza atıldı. Başkan Çetin Akın, bağışların hemşehrilerin duyarlılığını ve belediyeye olan güveni gösterdiğini belirtti.

24.06.2024 16:01  Güncelleme: 16:03
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Turgutlu Belediyesinin Kurban Bayramı dolayısıyla hayata geçirdiği 'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' kampanyasında yaklaşık 13 ton kurban bağışı yapılarak bir rekora imza atıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bu rekor bağış hemşehrilerimizin ne kadar duyarlı olduğunu, belediyemize ne kadar güvendiklerini ve destek verdiklerini göstermektedir" dedi.

Turgutlu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Turgutlu'daki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Çetin Akın'ın göreve gelmesi ile birlikte kurban bağışlarında 2019 yılından itibaren her geçen yıl bir önceki yılın rekorunu kıran Turgutlu Belediyesi, 2024 yılında da yeni bir rekora imza atarak ciddi oranda bağış topladı. Hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül sofralarını büyüttüğü "Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara" isimli yardım kampanyasında 310 adet tam kuzu ile birlikte 9500 ton kuzu eti ve 3500 ton dana eti toplanarak kurban bağış miktarı 13 tona ulaştı. Turgutlu halkının güveninin bir göstergesi olan bu bağışlar, yıl boyunca her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla sıcak yemek olarak ulaşacak.

"Teşekkürler Turgutlu"

Turgutlu halkına kampanyaya gösterdikleri destekten dolayı teşekkür eden Başkan Çetin Akın, "Turgutlulu hemşehrilerimiz yine cömertliğini, dayanışmasını ve yardımseverliğini gösterdi. 'Sizden Gelen Bağışlarla AŞ Olalım Sofralara' projemize bu yıl da çok ciddi destek verilerek rekora imza atmamıza katkı sağlandı. Dört günlük bayram süreci içerisinde ve Arife günü 13 ton et bağışı gerçekleşti. Bu rekor bağış hemşehrilerimizin ne kadar duyarlı olduğunu, belediyemize ne kadar güvendiklerini ve destek verdiklerini göstermektedir. Bundan dolayı ayrıca gururlu ve mutluyuz. Tüm Turgutlulu hemşehrilerime bu dayanışmaya katkı sağladıkları için can-ı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler Turgutlu!" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Kurban Bağışında Rekor Kırdı - Son Dakika

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