Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarı hazırlıklarını tamamladı

Turgutlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban alım işlemlerini ve satıcıların ticaretini daha rahat bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için Hayvan Pazarı'nda çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Kotra satışları ise devam ediyor.

06.06.2024 15:53
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Turgutlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hizmetine sunulacak alanları oluşturdu. Hayvan Pazarında kotra satışları ise devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurban alım işlemlerini ve satıcıların ticaretini daha rahat bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl Irlamaz 2. etapta kurulan Hayvan Pazarı'nda çevre düzenleme çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan Hayvan Pazarı alanında kotra çizimleri tamamlanarak satışa sunuldu. 250 adet kotranın bulunduğu alanda satışlar devam ediyor.

Oluşturulan Hayvan Pazarı'nda kotra satın almak isteyen vatandaşlar Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne veya Hayvan Pazarı'nda bulunan Zabıta Noktasında başvuruda bulanabilir. Zabıta Müdürlüğüne ait 0236 313 10 78 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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