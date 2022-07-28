Turgutlu Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

28.07.2022 22:37

Turgutlu Belediyesi'nin mayıs ayı içerisinde başlattığı asfalt çalışmaları devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi'nin mayıs ayı içerisinde başlattığı asfalt çalışmaları devam ediyor.

Turgutlu'da gerçekleştirilen yol çalışmaları ile kentin fiziki ihtiyaçlarına yanıt veren Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ekipler, 7. Mıntıka Mevkisi'nde 20 bin m2'lik asfalt serim çalışmalarına gün boyu devam etti. Kentin en önemli problemi olan yol sorununu çözmek için çalışan ekipler, Ergenekon Mahallesi Arif Pektaş Sokak ve yeni yerleşim bölgelerinin asfalt serim çalışmalarını, Kırgız Sokak ve Kısmalı Yolu'nda ise asfalt yama çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Özyurt Mahallesi Kocatepe Sokakta yol yenileme çalışmaları başladı. İlk etapta eskiyen ve kullanışsız olan yolun kaldırma işlemleri gerçekleştirildi. Yol kaldırma çalışmaların ardından bordür ve parke taşlarının döşeneceği sokak, yeni bir görünüme kavuşmuş olacak. Yol yenileme çalışmalarıyla birlikte parke taşı tamiratlarına da bir yandan devam eden ekipler Hacıisalar Mahallesi ile birlikte Kılıçaslan, Çimen, Oruç Reis, Spor, Son, Dömeke, Baysal ve Karaca Sokaklarında parke tamirat çalışmalarını tamamladı. Serin Sokak'ta ise bordür çalışmaları gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Bozulan yolları tespit ederek, hızlı bir şekilde asfalt ve yol yenileme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sorunsuz bir yol hizmeti sunabilmek en büyük hedeflerimizden birisidir. Huzurlu ve güvenli bir ulaşım sağlanması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, kolaylıklar dilerim" dedi.

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Didim'in Yolları Yenileniyor Didim'in Yolları Yenileniyor Turgutlu Belediyesinden 20 bin metrekarelik asfalt çalışması Turgutlu Belediyesinden 20 bin metrekarelik asfalt çalışması
Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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