Turgutlu Belediyesi Özel Gereksinimli Çocuklara Destek Vermeye Devam Ediyor

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Turgutlu Belediyesi'nin özel gereksinimli çocuklara yönelik geçen yıllarda hayata geçirdiği "Mutlu Cuma" projesi yeniden başladı. Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'da engelleri dayanışmayla aşıyoruz ve engel tanımıyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesi, "Mutlu Cuma" projesiyle özel gereksinimli çocukların ve ailelerine destek vermeyi sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında alanında uzman eğitmenler ve antrenörler, 4-8 yaş arası özel gereksinimli çocukları spor aktiviteleriyle buluşturmaya başladı.

Başkan Akın, projeye ilişkin şunları söyledi:

"Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizle tüm hemşehrilerimize yönelik projeler ve çalışmalar üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız 'Mutlu Cuma' projemiz ile engelleri dayanışmayla aşıyoruz ve engel tanımıyoruz. 'Eşit hizmet' anlayışımızla kentimizde yaşayan özel gereksinimli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaç ve sorunuyla yakından ilgilenmeyi sürdüreceğiz. Çocuklarımızı ve ailelerimizi ücretsiz olan kurslarımıza kayıt olmalarını bekliyoruz."

PROJEYE KAYITLAR SÜRÜYOR

"Mutlu Cuma" projesine kayıtlar devam ediyor. Ücretsiz kurslara kayıtlar, Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında yer alan Engelsiz Masa'dan yapılıyor.

Kurslar hakkında 0236 313 27 27/1031 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alınabilecek.