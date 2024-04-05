Turgutlu Belediyesi Ramazan Bayramı için ücretsiz kabristan seferleri düzenliyor

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Turgutlu Belediyesi Ramazan Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek. Arife günü düzenlenecek seferler Belediye Hizmet Binasının önünden yapılacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından kabristan ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlara yönelik ücretsiz servis hizmeti her bayramda olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına yapılacak seferler 9 Nisan Salı Günü (Arife) günü gerçekleşecek. Turgutlu Belediyesi önünden kalkacak araçlar 09.00 - 17.00 saatleri arasında her saat başı hizmet verecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Arife günü kabristan ziyaretlerini gerçekleştirecek olan hemşehrilerimize ücretsiz servis hizmetimize bu yılda devam ediyoruz. Arife günü ilk seferini 09.00'da gerçekleştirecek araçlarımızla saat 17.00'ye kadar gün boyu Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına gidiş dönüş seferler düzenleyeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - MANİSA