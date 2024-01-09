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Turgutlu Belediyesi Zeytin Hasadından Zeytinyağı Üretti - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi Zeytin Hasadından Zeytinyağı Üretti

Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezi için hasat yapılan zeytinlerden zeytinyağı üretti. Yaklaşık 1000 litre zeytinyağı elde edildi. Belediye, park ve yeşil alanlardaki zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağını ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmak için kullanıyor.

Turgutlu Belediyesi Zeytin Hasadından Zeytinyağı Üretti
09.01.2024 - 11:28,
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Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılmak üzere hasat yapılan zeytinlerden zeytinyağı üretimini gerçekleştirdi. Hasadı yapılan zeytinlerden yaklaşık 1000 litre zeytinyağı elde edildi.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hasat başlangıcından bugüne kadar Turgutlu Belediyesine ait park ve yeşil alanlardaki ağaçlardan zeytinler toplandı. Hasar sonucu üretilen zeytinyağı Aşevi ve Hayır Merkezine ulaştırıldı. Aşevi ve Hayır Merkezinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere günlük olarak hazırlanan yemeklerde kullanılan zeytinyağından bu yıl yaklaşık 1000 litre elde edildi. 2019-2023 yılları arasında elde edilen zeytinyağı ise toplam 10 bin litre oldu.

Park ve yeşil alanlardaki zeytinlerden elde ediliyor

Yapılan zeytinyağı üretimi ile kaynakların doğru bir şekilde kullanıldığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Belediyemize ait park ve yeşil alanlarda bulunan zeytin ağaçlarının hasadını kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Elde ettiğimiz zeytinyağını, Aşevi ve Hayır Merkezimizde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için hazırladığımız yemeklerde değerlendiriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri kaynaklarımızı Turgutlu'muz ve hemşehrilerimiz için en doğru biçimde kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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