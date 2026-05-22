Turgutlu Zabıtası ve trafik ekiplerinden ortak denetim

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Turgutlu Trafik ekipleri tarafından galericilere yönelik işgal denetimi gerçekleştirildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren işletmeler ile kaldırım ve yol üzerini işgal eden araçlar tek tek tespit edildi.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların yaya güvenliğini sağlamak ve kamuya ait alanların amacı dışında kullanımının önüne geçmek amacıyla kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutlu Trafik Şube Amirliğinde görevli ekiplerle birlikte yapılan uygulamalarda, galericiler ile yol ve kaldırım işgallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik akışını olumsuz etkileyen ve kaldırımları işgal eden araçlara trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Bununla birlikte ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletmeler hakkında da gerekli işlemler başlatıldı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl söz konusu denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Amacımız hem esnafımızın faaliyetlerini düzen içerisinde sürdürmesini sağlamak hem de vatandaşlarımızın ortak alanlardan güvenli şekilde yararlanabilmelerini sağlamaktır. Kent düzeni ve kamusal alanların korunması, aynı zamanda vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli şartlarda günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına kentimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA