Turgutlu\'da Geleneksel Aşure Hayrı 9 Temmuz\'da Yapılacak

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde her yıl Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen aşure hayrı, bu yıl da 9 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen aşure hayrı, saat 11.00'de Eski Belediye Binası önünde yapılacak. Belediye Aşevi ve Hayır Merkezi'nde hazırlanan aşureler, vatandaşlara ikram edilerek Muharrem ayının manevi atmosferi birlikte yaşanacak.

Aşurenin birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure hayrımızı sürdüreceğiz. Aşevi ve Hayır Merkezimizde özenle hazırlanan aşureleri hemşehrilerimize ikram ederek paylaşmanın ve bereketin güzelliğini yaşayacağız. Tüm halkımızı çarşamba günü düzenleyeceğimiz aşure hayrına davet ediyoruz" dedi. - MANİSA