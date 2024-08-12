Turgutlu'da Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi Projeleri Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Turgutlu'da Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi Projeleri Hızla İlerliyor

Turgutlu\'da Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi Projeleri Hızla İlerliyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başlattığı projelerden Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi hızla ilerliyor. Toplamda 79 milyon 320 bin TL'lik bir yatırımla gerçekleştirilecek olan projeler, Turgutlu'nun sosyal, kültürel ve spor altyapısını güçlendirecek.

12.08.2024 15:06  Güncelleme: 15:09
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın "Daha yaşanabilir bir Turgutlu" anlayışıyla başlattığı ve eş zamanlı olarak devam eden projelerden Ergenokon Mahallesi Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Evi ile Selvilitepe Spor Kompleksi hızla ilerliyor. Bu iki önemli proje toplamda 79 milyon 320 bin TL'lik bir yatırımla gerçekleştirilecek.

Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınmaevi projesi, Turgutlu'nun sosyal ve kültürel hayatına katkıda bulunacak. Toplamda 35 milyon 580 bin TL'lik bir yatırım ile hayata geçirilecek olan projenin inşaatı yüzde 60 seviyelerine ulaştı. İnce işçiliklerin ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Turgutluluların hizmetine açılacak. Ekrem Gürel Kültür Merkezi, çeşitli kültürel etkinlikler, tiyatro gösterimleri ve fuaye alanları için modern bir alan sağlayacak. Kadın sığınmaevi ise ihtiyaç durumlarında şehrin kadınlarına güvenli bir barınma imkanı sunacak ve sosyal destek sağlayacak.

Selvilitepe Spor Kompleksi, Turgutlu'nun spor altyapısını güçlendirecek önemli bir proje olarak öne çıkıyor. Selvilitepe Spor Salonu, bulunduğu konum itibariyle hem spor müsabakalarının tesis ihtiyacını karşılayacak hem de sporla iç içe olmak isteyen vatandaşların için spor yapma olanağı sağlayacak. Projenin çelik imalatına başlanmış olup, inşaat çalışmaları yüzde 30 seviyelerinde ilerliyor. Toplam yatırım bedeli 43 milyon 740 bin TL olan Selvilitepe Spor Kompleksi, bölgenin spor ve etkinlik ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayacak.

"İşimiz gücümüz Turgutlu diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınmaevi ile Selvilitepe Spor Kompleksi projelerimizle kentimizin hem kültürel hem de sportif altyapısını güçlendirmeyi ve sosyal destek hizmetlerini artırmayı hedefliyoruz. Toplamda 79 milyon TL ile hayata geçireceğimiz vizyon projelerimiz, şehrimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak ve Turgutlu'muzun gelişimine de büyük katkı yapacak. İşimiz gücümüz Turgutlu diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turgutlu'da Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi Projeleri Hızla İlerliyor - Son Dakika

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