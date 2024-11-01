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Turgutlu'da kuraklık nedeniyle yağmur duası yapıldı

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Avşar Mahallesi'nde vatandaşlar mevsimin kurak geçmesi nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Turgutlu ilçesinin kırsal Avşar Mahallesinde, bu yıl mevsim normallerinin altında yağış alan ilçe genelinde tarım arazilerinin zarar görmemesi ve su kaynaklarının yetersiz kalmaması için yağmur duası yapıldı.

Cuma namazı sonrası Turgutlu İlçe Müftüsü Ömer Çoban önderliğinde yapılan yağmur duası öncesinde hayır pilavı pişirilerek vatandaşlara ikram edildi. Dua sonrası ise mahalle çocuklarına harçlık dağıtıldı.

Yağmur duası ve hayır yemeğine Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Hasan Ayma, Avşar Muhtarı Yunus Gürbüz, MHP geçmiş dönem belediye başkan adayı Yunus Oğan, daire müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.