Turgutlu\'da Kurban Bayramı\'nda Rekor Et Bağışı

Turgutlu Belediyesinin Kurban Bayramı'nda başlattığı "Sizden gelen bağışlarla AŞ olalım sofralara" kampanyası, kentte örnek bir dayanışmaya sahne olurken, bu sene 13,700 tonluk kurban eti bağışıyla rekor kırıldığı öğrenildi.

İnsan odaklı sosyal belediyeciliği merkezine alan Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla başlattığı "Sizden gelen bağışlarla AŞ olalım sofralara" kampanyası aracılığıyla bu yıl da büyük bir dayanışma örneğine sahne oldu. 2019 yılından bu yana her yıl katlanarak büyüyen kurban bağışları, 2025 yılında da zirveye ulaştı.

Kampanya kapsamında 500 tam kuzu, 10 ton kuzu eti ve 3,700 ton dana eti olmak üzere toplamda 13,700 ton et bağışı toplandı. Bağışlanan kurban etleri, yıl boyunca Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla sıcak yemek olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

"Turgutlu halkı bu yıl da büyük bir gönül birliği örneği sergiledi"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kampanyaya destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek, "Turgutlu halkı bir kez daha dayanışma kültürünü en güçlü şekilde gösterdi, bu yıl da büyük bir gönül birliği örneği sergiledi. Kurban Bayramı süresince 13,700 ton gibi ciddi bağış topladık. Her yıl artan bu destek, hemşehrilerimizin ne kadar duyarlı olduğunu ve belediyemize ne denli güvendiğini bir kez daha gösterdi. Bağışlanan etleri yıl boyunca ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofrasına sıcak yemek olarak ulaştıracağız. Bu anlamlı dayanışmada emeği geçen hayırseverlerimize, tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MANİSA