Turgutlu'da Kurulan Üç İstasyonla Depremler Anlık Olarak Takip Edilecek - Son Dakika
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Turgutlu'da Kurulan Üç İstasyonla Depremler Anlık Olarak Takip Edilecek

26.04.2022 17:50
Turgutlu'da Kurulan Üç İstasyonla Depremler Anlık Olarak Takip Edilecek

Turgutlu Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) iş birliğiyle ilçede deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının kurulumu tamamlandı. Söz konusu istasyonlar sayesinde jeofizik sismik aktivitenin (kabuk hareketlerinin) kayıtları alınarak meydana gelebilecek büyük depremler önceden tahmin edilmiş olacak.

Turgutlu Belediyesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) iş birliğiyle ilçede deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının kurulumu tamamlandı. Söz konusu istasyonlar sayesinde jeofizik sismik aktivitenin (kabuk hareketlerinin) kayıtları alınarak meydana gelebilecek büyük depremler önceden tahmin edilmiş olacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday arasında geçen yıl Temmuz ayında fayların hareketleri ve jeofiziksel parametrelerinin gözlenerek risk hesaplamalarının yapılması ve bu doğrultuda önlem alınması amacıyla imzalanan protokole doğrultusunda deprem öncü işaretleri izleme istasyonlarının kurulumu tamamlandı. Urganlı, Musalaryeniköy ve Karaoluk Mahalleleri'nde kurulan istasyonlar aracılığıyla büyük depremler öncesinde uyarı yapılabilecek, bu sayede gerekli önlemler de alınmış olacak.

DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday, üç mahallede söz konusu istasyonların kurulmasının ardından Başkan Çetin Akın'ı ziyaret etti. DOHAD Başkanı Agalday, Başkan Akın'a çalışmalar hakkında düşüncelerini aktardı.

HER MAHALLEDE ACİL TOPLANMA ALANLARI BELİRLENDİ

Turgutlu Belediyesi tarafından deprem konusunda farklı hazırlık çalışmaları da kapıldı. Bu kapsamda vatandaşların güvenli alanda toplanması amacıyla her mahallede acil toplanma alanları belirlendi.

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRİYORUZ"

Turgutlu'nun deprem kuşağı içerisinde yer aldığını hatırlatan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Depremin önceden tespit edilebilmesi amacıyla çalışmalar yapan ve kurduğu istasyonlar vasıtasıyla sismik veriler toplayan DOHAD ile imza attığımız protokol neticesinde, deprem öncü işaretleri izleme istasyonları üç mahallemize yerleştirildi. Turgutlu'muz, deprem kuşağı içerisinde yer alan kentlerimizden biri. Bizde bilim ve teknolojinin ışığında deprem riskini mümkün olduğunca azaltmak ve bu konuda önlemler alarak vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayabilmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. DOHAD ekibine çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür ederim" dedi.

DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday ise desteklerinden dolayı Başkan Çetin Akın'a teşekkür ederek, "Doğa Hareketleri Araştırma Derneği olarak en çok depremselliği olan Ege Bölgesi'nde deprem riskinin hesaplanması ve gerekli tedbirlerin önceden alınması amacıyla 20 yıldır araştırmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Manisa genelinde 25 istasyonun kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'a bu konuya destek olduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Turgutlu'da Kurulan Üç İstasyonla Depremler Anlık Olarak Takip Edilecek - Son Dakika


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