Turgutlu'da Okullardan 600 Kilogram Atık Pil Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutlu'da Okullardan 600 Kilogram Atık Pil Toplandı

20.05.2022 18:05
Turgutlu'da Okullardan 600 Kilogram Atık Pil Toplandı

Turgutlu Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları (TAP) Derneği iş birliğiyle atık pillerin geri dönüşümünü sağlamak ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında, Turgutlu genelindeki okullardan toplam 600 kilogram atık pil toplandı. Yarışmada dereceye giren okullara ödül verilecek.

Turgutlu Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları (TAP) Derneği iş birliğiyle atık pillerin geri dönüşümünü sağlamak ve ekolojik dengenin bozulmasını önlemek amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında, Turgutlu genelindeki okullardan toplam 600 kilogram atık pil toplandı. Yarışmada dereceye giren okullara ödül verilecek.

Turgutlu Belediyesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı içerisinde TAP Derneği iş birliğiyle okullar arasında düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında okullardan atık piller toplandı. Kent genelinde yarışmaya katılan okullarda eğitim gören öğrenciler, toplamda 600 kilogram atık pil toplamayı başardı. Yarışma sonucunda dereceye giren okullar ödüllendirilecek.

"GELECEK NESİLLERİMİZE TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVRE BIRAKABİLMEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Temizlik İşleri Müdürü Evren Erbaş, "Çocuklarımızda çevre bilinci ve farkındalığı oluşturabilmek adına TAP Derneği ile birlikte atık pil toplama yarışmamızı gerçekleştirdik. Gelecek nesillerimize temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmeyi çok önemsiyoruz. Bu konuda duyarlı davranarak yarışmaya katılan okullarımıza ve atık pilleri toplayan öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.

YORUMLAR
500
8 Bin 600 Yıllık Flüt Bilecik'te Sergilenmeye Başlandı 8 Bin 600 Yıllık Flüt Bilecik'te Sergilenmeye Başlandı 8 bin 600 yıllık flüt ilk kez sergilendi 8 bin 600 yıllık flüt ilk kez sergilendi
Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Turgutlu'da Okullardan 600 Kilogram Atık Pil Toplandı - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyunla cinsel ilişkiye girdi, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:08:48. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutlu'da Okullardan 600 Kilogram Atık Pil Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement