"Turizm Cenneti Van" fotoğraf sergisi - Son Dakika
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"Turizm Cenneti Van" fotoğraf sergisi

25.02.2022 17:05

"Turizm Cenneti Van" fotoğraf sergisiVAN Van Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf sanatçısı Ali İhsan Öztürk'ün "Turizm Cenneti Van" adlı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

"Turizm Cenneti Van" fotoğraf sergisi

VAN Van Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf sanatçısı Ali İhsan Öztürk'ün "Turizm Cenneti Van" adlı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel eser ve etkinlikleri Vanlı sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 'Büyükşehir Belediyesi Sanatı ve Sanatçıyı Destekliyor' sloganıyla başlattığı sergilerin ikincisini fotoğrafçı Öztürk'le devam ettirdi.

Van Müzesindeki sergi salonunda açılan sergide, fotoğraf sanatçısı Öztürk'ün imzasını taşıyan 50 Van temalı fotoğraf sergilendi. Serginin açılışı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, serginin Van'ın tanıtımına katkı sağlaması temennisinde bulundu. Vali Bilmez, fotoğraf sanatçısından ileriki dönemlerde daha fazla eserler beklediğini ifade ederek, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Şu ana kadar 22'inci sergisini açtığını ifade eden Ali İhsan Öztürk ise Türkiye'nin çeşitli yerlerinde açtığı sergilerle Van'ın tanıtımına katkı sağladığını kaydetti.

Kurdele kesiminin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, sergi alanını gezdi. Serginin 5 Mart 2022 Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

Turizm Cenneti Van fotoğraf sergisi
Turizm Cenneti Van fotoğraf sergisi
Turizm Cenneti Van fotoğraf sergisi

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Büyükşehir Belediyesi, Ali İhsan Öztürk, Turizm, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Turizm Cenneti Van' fotoğraf sergisi - Son Dakika


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