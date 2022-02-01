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Turizm fuarında Marmaris rüzgarı esecek - Son Dakika

Turizm fuarında Marmaris rüzgarı esecek

01.02.2022 14:03
Turizm fuarında Marmaris rüzgarı esecek

Marmaris, bu yıl 25. kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te geniş bir katılımla yer alacak.

Marmaris, bu yıl 25. kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'te geniş bir katılımla yer alacak.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, pandemi nedeniyle verilen iki yıllık aradan sonra tekrar kapılarını açacak. 9 - 12 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 25. kez düzenlenecek fuarda 'Dünyanın incisi Marmaris' de geniş bir katılımla yer alacak.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, GETOB ile birlikte otellerin ve seyahat acentelerinin aynı alanda Marmaris'in tanıtımı yapacağı fuar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Marmaris Belediyesi ve Marmarisli turizmciler Salon 3/ B 251'de misafirlerini ağırlayacak. Stantta 9 Şubat Çarşamba saat 14.00'da da bir açılış kokteyli düzenlenecek.

Marmaris standında 1960 yılında Marmaris'te inşa edilen ve Ege'nin eşsiz koylarını dönemin ünlü sanatçı, yazar ve entelektüel isimlerine dolaştırarak ilk Mavi Yolculuk öyküsünü yazmaya başlayan 'Hürriyet Teknesi'nin anlatıldığı kitabın tanıtımının yapılacağı fuarda ayrıca Marmaris'teki son sandalet ustası olan Fevzi Olca da yer alacak.

Marmaris'in eşsiz koyları, berrak suları, muhteşem doğası ziyaretçilere anlatılacağı fuarda geçtiğimiz yıl meydana gelen yangın felaketinin rağmen Marmaris'in hala çok güzel, keyifli ve her mevsim tatil yapılabilecek bir yer olduğu vurgusu yapılacak. 'Sen hep güzelsin Marmaris' temasının ön planda olacağı fuarda yer almanın oldukça önemli olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Her zaman Marmaris'i her platformda en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içerisinde olduk. Ancak geçtiğimiz yaz büyük bir felaket yaşadık. Bu felakette Marmaris yara aldığı ancak tamamen bitmedi. Bu nedenle bu algıyı değiştirmek ve kafalardaki soru işaretlerini yok etmek noktasında bu fuar çok önemli. Fuarda yer alacak tüm katılımcıları ve davetlileri Marmaris standına bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Turizm fuarında Marmaris rüzgarı esecek
Turizm fuarında Marmaris rüzgarı esecek

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Doğu Akdeniz, Marmaris, Turizm, Fuar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turizm fuarında Marmaris rüzgarı esecek - Son Dakika


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