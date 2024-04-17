Turizm Haftası İzmir'de Kutlandı - Son Dakika
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Turizm Haftası İzmir'de Kutlandı

Turizm Haftası İzmir\'de Kutlandı

Çeşme ilçesinde, Turizm Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Etkinlikte, turizmin sürdürülebilirliği ve gelişimi için yapılan çalışmalar vurgulandı.

17.04.2024 12:36  Güncelleme: 12:40
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Turizm Haftası, İzmir'in Çeşme ilçesinde etkinliklerle kutlandı.

Çeşme ilçesinde, Turizm Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çeşme Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Avcı yaptı. Avcı, "Turizmin sürdürülebilirliği ve gelişimi için yapılan çalışmalar çok önemli. Çeşme Turizm Fakültesinin turizm sektörüne nitelikli elemanlar yetiştirme ve bilimsel araştırmalara katkı sağlama misyonu büyük önem taşıyor. Bütün bu çabalar, gelecek nesillere daha iyi bir turizm deneyimi sunmamıza yardımcı olacaktır. Çeşme Turizm Fakültesi olarak, bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi. Programda, dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Etkinliğe ayrıca; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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