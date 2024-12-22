Türk Anneler Derneği Karaçoban\'da Öğrencilere Kışlık Yardımda Bulundu

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Türk Anneler Derneği Erzurum şubesi yöneticileri Karaçoban ilçesini ziyaret ederek öğrencilere kışlık ayakkabı, mont ve bere desteğinde bulundu.

Karaçoban ilçesine bağlı Bağlar İlköğretim okulunu ziyaret eden Türk Anneler Derneği heyetini İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Karakurt, İlçe Şube Müdürü Mehmet Bulut, Okul Müdürü Eylem Yiğit, Muhtar Medine Büyüksu ve minik öğrenciler karşıladı.

Öğrencilere destek amaçlı mont, bot, eşofman, kış çorabı, bere, çikolata ikramı; Anneler için pardesü, kazak, etek, çay- şeker hediye eden anneler hem çocukları hem de annelerini mutlu etti.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, "Biz derneklere büyük katkıda bulunan ulaşımda büyük desteklerini gördüğümüz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Sekmen beyefendiye çok teşekkür ederiz. Derneğimiz yönetimine ve üyelerine gösterdikleri çaba ve desteklerde dolayı şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - ERZURUM