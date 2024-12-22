Türk Anneler Derneği Karaçoban'da Öğrencilere Kışlık Yardımda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türk Anneler Derneği Karaçoban'da Öğrencilere Kışlık Yardımda Bulundu

Türk Anneler Derneği Karaçoban\'da Öğrencilere Kışlık Yardımda Bulundu

Türk Anneler Derneği Erzurum şubesi, Karaçoban ilçesindeki öğrencilere kışlık ayakkabı, mont ve bere yardımı yaptı. Ayrıca annelere de çeşitli hediyeler verildi.

22.12.2024 10:02  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Anneler Derneği Erzurum şubesi yöneticileri Karaçoban ilçesini ziyaret ederek öğrencilere kışlık ayakkabı, mont ve bere desteğinde bulundu.

Karaçoban ilçesine bağlı Bağlar İlköğretim okulunu ziyaret eden Türk Anneler Derneği heyetini İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Karakurt, İlçe Şube Müdürü Mehmet Bulut, Okul Müdürü Eylem Yiğit, Muhtar Medine Büyüksu ve minik öğrenciler karşıladı.

Öğrencilere destek amaçlı mont, bot, eşofman, kış çorabı, bere, çikolata ikramı; Anneler için pardesü, kazak, etek, çay- şeker hediye eden anneler hem çocukları hem de annelerini mutlu etti.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, "Biz derneklere büyük katkıda bulunan ulaşımda büyük desteklerini gördüğümüz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Sekmen beyefendiye çok teşekkür ederiz. Derneğimiz yönetimine ve üyelerine gösterdikleri çaba ve desteklerde dolayı şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karaçoban, erzurum, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Anneler Derneği Karaçoban'da Öğrencilere Kışlık Yardımda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:09 Muğla’da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler Muğla'da 4 kişinin öldüğü helikopter kazasından ilk görüntüler
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
07:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 11:21:53. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Anneler Derneği Karaçoban'da Öğrencilere Kışlık Yardımda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.