Türk çoban köpeği ırkları, podyuma çıktı - Son Dakika
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Türk çoban köpeği ırkları, podyuma çıktı

17.10.2022 08:25
Türk çoban köpeği ırkları, podyuma çıktı

Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından Kelkit'te düzenlenen WAD Türkiye Şampiyonasında Türk çoban köpeği ırkları podyuma çıkarak birincilik için yarıştı.

Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından Kelkit'te düzenlenen WAD Türkiye Şampiyonasında Türk çoban köpeği ırkları podyuma çıkarak birincilik için yarıştı.

Kelkit Stadyumunda düzenlenen yarışmada Türkiye'nin birçok ilinden getirilen köpek podyumda hünerlerini sergiledi.

Düzenlenen yarışmayla Türk çoban köpeği ırklarının tanıtılmasının hedeflendiğini belirten Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu Yerli Irklar Başkanı Akın Tülübaş, "Bugün burada WAD Türkiye Şampiyonası 6. Etap yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Türk çoban köpekleri ırk standartları etkinliği. Burada her katılan ırkın yani kangal, akbaş, malaklı, boz, çoban köpeği ve bu yöreye ait endemik köpekler ve bu köpeklerin her biri kendi özelliklerine göre ayrı ayrı yarışacaklar. Erkekler ayrı dişiler ayrı ve yaş kategorilerine göre" dedi.

Dünya Anadolu Çoban Köpekleri Derneği Başkanı Serbülent Özgiray ise, "Katılım oldukça yüksek ve yoğun oldu yarışmaya. Irk standartları açısından özellikle kangalların diğer Anadolu çoban köpeklerinden farklarını ortaya koyacağız. Malakların farklarını ortaya koyacağız. İnsanlara bunları detaylı anlatıyoruz ve bilinçlendiriyoruz. Her sokaktaki ağzı burnu kara köpek kangal değildir. Sivas'tan gelen her köpeğinden kangal olmadığını anlatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yarışmanın düzenlenmesine destek veren Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas'ta, "Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından WAD Türkiye Şampiyonası Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları yarışmasında ilçemizde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Ülkemizin farklı illerinden gelen ve ırklarının özelliklerini taşıyan yaklaşık 256 köpek podyumda ırklarının özelliklerini sergileyerek birincilik için mücadele ettiler. Yarışmaya yüksek bir katılım oldu. Gelen vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah böylesine güzel etkinliklerin ilçemizde sürdürmek için girişimlerde bulunacağız" ifadelerine yer verdi.

Yarışmada, malaklı, kangal, boz, Anadolu çoban köpeği, akbaş, Türk palisi, Karadeniz çoban köpeği kategorilerinde yarışan köpekler, ırklarının özelliklerine göre değerlendirmeye alındı.

Dereceye giren köpek sahiplerine madalya, kupa ve katılım sertifikası verildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Türkiye, Avrasya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk çoban köpeği ırkları, podyuma çıktı - Son Dakika

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