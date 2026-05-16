Türk Dünyası Çalıştayı Kütahya\'da Gerçekleştirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Türk Dünyasının Güncel Konuları: Bölgesel Güç Dengesi ve Türk Devletleri Teşkilatı Öğrenci Çalıştayı", akademisyenler, öğrenciler ve genç araştırmacıların yoğun katılımıyla düzenlendi. Küresel Diplomasi Topluluğu ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Türk dünyasının geleceğini yakından ilgilendiren siyasi, ekonomik, diplomatik ve stratejik başlıklar kapsamlı şekilde ele alındı.

Farklı üniversitelerden öğrencileri aynı platformda buluşturan çalıştay, Türk dünyasına ilişkin ortak vizyonun geliştirilmesi, akademik iş birliklerinin artırılması ve genç araştırmacıların uluslararası meseleler üzerine fikir alışverişinde bulunması açısından önemli bir organizasyon olarak değerlendirildi.

"Türk dünyasının tarihi bağları daha da güçlendirilmeli"

Çalıştayın açılış konuşmalarını Süleyman Kızıltoprak, Asem Nauşabayeva Hekimoğlu ve Durukan Ayan gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarında Türk dünyasının tarihi bağlarının güçlendirilmesi, ortak kültürel mirasın korunması ve bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı'nın son yıllarda artan diplomatik etkisine dikkat çekilerek, gençlerin bu süreçte üstleneceği rolün stratejik önem taşıdığı ifade edildi.

Programın, aynı gün Türkistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi ile aynı döneme denk gelmesi, çalıştaya ayrı bir anlam kazandırdı. Katılımcılar, Türk dünyasında son dönemde hız kazanan siyasi ve ekonomik entegrasyon süreçlerini güncel gelişmeler ışığında değerlendirme fırsatı buldu.

Dört ana oturumdan oluşan çalıştayda; Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş süreci ve kurumsal dönüşümü, Türk dünyasının jeopolitik konumu, enerji güvenliği politikaları, bölgesel krizler, güvenlik dinamikleri, ekonomik entegrasyon modelleri ve eğitim diplomasisi gibi başlıklar ele alındı. Oturumlarda, Türk devletleri arasındaki ticaret hacminin artırılması, ulaştırma koridorları, enerji iş birlikleri ve ortak eğitim projeleri üzerine çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştaya Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ile Muhtar Avezov Üniversitesi öğrencileri aktif katılım sağladı. Türkiye ve Kazakistan'dan öğrencilerin aynı akademik platformda buluşması, çalıştayın uluslararası boyutunu güçlendirdi.

"Akademik farkındalık artırılmalı"

Oturum başkanlıklarını Ayaulım Nurpeiis, Meltem Durgun, Merve Bayram ve Türkeş Azer yürüttü. Çalıştayda Hediye Irmak, Almira Abdushukur, Mokhinur Toshtemirova, Amil Alimirzeyev, Boburmirzo Jahongirov, Sandugash Piraliyeva, Derya Umut Ylgın, Kezban Türkmen, Fadime Özpay, Berfin Özbey, Kanan Ahmadov, Özlem Altun, Büşra Zeynep Uğur, Ali Emir Kerkük, Zeynep Aytaç, Fatih Meriç, Sudenaz Bozkurt, Yunus Emre Mutlu, Hüsamettin Önal, Yağmur Yiğit ve Edanur Deligöz sunumlarıyla katkı sundu. Ayrıca Bertan Ünal da değerlendirmeleriyle programa katkıda bulundu.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen çalıştayın sonunda, Türk dünyasının ortak geleceğine ilişkin akademik farkındalığın artırılması, üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve genç araştırmacıların uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarının desteklenmesi açısından önemli kazanımlar sağlandığı ifade edildi. - KÜTAHYA