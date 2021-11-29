Üye Girişi
Türk Dünyası öğrencileri Bilecik'teki tarihi eserlere hayran kaldı - Son Dakika

Türk Dünyası öğrencileri Bilecik'teki tarihi eserlere hayran kaldı

29.11.2021 10:56
Türk Dünyası öğrencileri Bilecik'teki tarihi eserlere hayran kaldı

Eskişehir'deki Üniversitelerde okuyan 40 Türk Dünyası öğrencisi, Bilecik ve Söğüt'te tarihi eserleri gezip ve incelemek için bir araya geldi.

Eskişehir'deki Üniversitelerde okuyan 40 Türk Dünyası öğrencisi, Bilecik ve Söğüt'te tarihi eserleri gezip ve incelemek için bir araya geldi.

Eskişehir Kızıl Elma Turan Derneği'nin 'Türk Kültürü ve Türk'ün Dünyaya Bakışı' projesi kapsamında düzenlediği organizasyonla Eskişehir'deki üniversitelerde okuyan Türk Dünyası öğrencileri Bilecik ve Söğüt'e gitti. Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, konu hakkında yaptığı açıklamada, "2021 yılı 'Yunus Emre ve Türkçe Dil Bayramı' olması sebebiyle, 'Dilde Birlik' sloganı kapsamında Eskişehir'deki üniversitelerde okuyan 40 Türk Dünyası öğrencisi ile birlikte Bilecik ve Söğüt'te bir araya geldik. Amacımız; dilde, fikirde ve işte birlik' fikrinden hareketle Türk Dünyasının bağlarını ve kardeşliğini pekiştirmektir. Kuruluş ve Kurtuluşun beşiği Bilecik ve Söğüt'ün tanıtımının yapıldığı gezide, Türk Dünyası öğrencileri tarihi eserleri olan yerleri gezerek hayranlıklarını gizleyemedi. Türk Dünyası öğrencileri ve derneğimiz yöneticileri sırasıyla: Bilecik Belediyesi Şehir Müzesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Şeyh Edebali Türbesi, Bala Hatun Türbesi, Ertuğrul Gazi Türbesi, Ertuğrul Gazi Mescidi (Kuyulu Mescit)'i gezdik ve ziyaret ettik. Bu tarihi ziyaretlerde; Bilecik Belediyesi'nin rehberleri Muhlis Aydemir ve Hilmi Kalyoncu eşlik ettiler. Rehberler, gezilen ve ziyaret edilen yerlerde tarihi eserler hakkında anlatımda bulundular" dedi.

Türk Dünyası öğrencileri ise, "Proje kapsamında; tarihi eserler olan yerleri sırası ile gezerek, inceleyerek güzel bir gün geçirdik ve bilgi sahibi olduk" dediler. - ESKİŞEHİR

Türk Dünyası öğrencileri Bilecik'teki tarihi eserlere hayran kaldı
Türk Dünyası öğrencileri Bilecik'teki tarihi eserlere hayran kaldı
Türk Dünyası öğrencileri Bilecik'teki tarihi eserlere hayran kaldı
Türk Dünyası öğrencileri Bilecik'teki tarihi eserlere hayran kaldı
Türk Dünyası öğrencileri Bilecik'teki tarihi eserlere hayran kaldı
Türk Dünyası öğrencileri Bilecik'teki tarihi eserlere hayran kaldı

Türk Dünyası, Bilecik, Söğüt, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Dünyası öğrencileri Bilecik'teki tarihi eserlere hayran kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine 11:57 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi! Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler 11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:46 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun 10:40 Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Bülent Arınç'tan 10:17 Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı 09:36 Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar 09:06 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! 08:33 Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!

Son Dakika Haberleri
12:00 Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:53 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
11:46 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:37 Genç doktorun feci sonu! Balkona kaçan kedisini kurtarmak istedi!
11:32 70 kilometre hızla esen rüzgarda uçan tezgah, simitçinin kafasına çarptı! Simitçi ağır yaralandı!
11:26 Esnafın umudu taksit ve vadelerin artırılmasında!
11:23 Kardeşiyle kocasının ilişkisini, arabada bulduğu cinsel gücü artırıcı hap sayesinde öğrendi
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı         
12:01
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza kendileri bile inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza kendileri bile inanamadı         
11:43
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü         
10:37
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!         
09:20
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 12:05:27. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Dünyası öğrencileri Bilecik'teki tarihi eserlere hayran kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement