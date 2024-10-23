Türk Eğitim-Sen Ziya Gökalp'i vefatının 100. yılında memleketi Diyarbakır'da anıyor

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Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi 24-27 Ekim 2024 tarihleri arasında Diyarbakır'da vefatının 100. yılında Ziya Gökalp Sempozyumu başlıklı ve bağlantılı etkinlikler düzenliyor. Etkinlik ile Türk milletinin kültürel ve milli değerlerinin korunup yaşatılmasında büyük katkıları olan Ziya Gökalp'in fikirlerinin günümüze yansımalarını ve Türkiye Yüzyılındaki etkilerini ele almayı amaçladığı belirtildi.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden biri olan Ziya Gökalp, Türk milletinin birliğini ve beraberliğini sağlayan milliyetçilik anlayışının teorisyeni olarak kabul edilir. Türk halk kültürü, Türk milliyetçiliği ve Türkçe üzerine yaptığı çalışmalarla, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesine büyük katkıda bulunan Gökalp'in din, bilim, ekonomi, siyaset gibi pek çok alanda geliştirdiği fikirler, hem Osmanlı'nın son döneminde hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk toplumunu şekillendiren temel düşünceler arasında yer alır. Atatürk tarafından fikirlerinin babası olarak ifade edilen Gökalp'in düşüncelerini yorumlamayı amaçlayan bu etkinlik, günümüz Türkiye'sinde bu fikirlerin ne şekilde ele alındığını, nasıl yorumlandığını ve Türk milletinin geleceği adına nasıl daha fazla anlaşılacağını tartışmayı hedeflemektedir. Sempozyumun açılışı, 25 Ekim 2024 sabahında Diyarbakır'da bulunan Ziya Gökalp Müzesi'nde gerçekleştirilecek ardından Selahaddin Eyyubi Camii'nde Atatürk, Ziya Gökalp ve aziz şehitler için Mevlidi Şerif okutulacağı belirtildi. - DİYARBAKIR