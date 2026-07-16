Türk Ekipler Venezuela'dan Döndü - Son Dakika
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Türk Ekipler Venezuela'dan Döndü

Türk Ekipler Venezuela\'dan Döndü
16.07.2026 09:14
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Venezuela'daki depremlerde görev yapan AFAD ve TSK-DAK ekipleri, başarılı operasyonun ardından yurda döndü.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye giden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afet Arama Kurtarma (TSK-DAK) ekipleri, görevlerini tamamlayarak yurda döndü.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye de arama kurtarma ekipleri göndermişti. 4 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ve TSK-DAK ekibi ile araçlarını taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M nakliye uçağı, gece saatlerinde Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı. TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi'nde görevli 22 personel ve 4 arama kurtarma köpeği ile AFAD ekibini Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren karşıladı.

"Yerli ve milli duvar arkası radarlarımızla da destek olduk"

Deprem bölgesinde görev yapan Piyade Binbaşı Yener Çamurlu, Türkiye'den yaklaşık 12 bin kilometre uzakta gerçekleştirilen görevin önemine dikkati çekerek, "Venezuela'da meydana gelen depremler hepimizi derinden üzdü. 12 bin kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Okyanus ötesi bir görevdi. Venezuela halkına yardım ve destek götürdüğümüz için çok mutluyuz. Kendi özel ekipmanlarımız ve personelimiz bu kapsamda çok değerliydi. Orada çok güzel işler yaptık. Aynı zamanda sadece kendi çalışmalarımızda değil, diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerine de yerli ve milli duvar arkası radarlarımızla destek olduk. Bu konuda bizden oldukça fazla destek aldılar" dedi.

Arama kurtarma faaliyetlerine 4 köpekle katıldıklarını belirten Çamurlu, "Sadece ekip arkadaşlarımızla değil, 4 can dostumuzla beraber gittik. Eğitimli köpeklerimizden de faydalandık. Venezuela halkı bize kucak açtı, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.

"Köpeklerimize de kahramanlık nişanı taktılar"

Venezuela'da Türk ekibine kahramanlık nişanı takdim edilmesine ilişkin konuşan Çamurlu, "Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk. Bu bizim normal görevimiz. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman mazlumun yanındadır, her zaman yardım götürür. Biz de bu kapsamda görevimizi en iyi şekilde yerine getirdik. Bizi bu şekilde onurlandırmaları çok hoşumuza gitti. Hatta köpeklerimize de nişan taktılar" diye konuştu.

Venezuela halkından Türk ekibine "Hiç yorulmayan Türkler" lakabı

Venezuela'ya ulaşmalarının hemen ardından arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını dile getiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Oktay Türkay ise, Türk ekibinin kampını dahi kurmadan sahaya çıktığını söyledi. Türkay, "Venezuela'ya uzun bir yolculuğun ardından ulaştık. Kampımızı bile kurmadan arkadaşlarımızla iki gruba ayrılarak, 12 saatlik vardiyalar halinde arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Venezuela halkı, çalışmalarımız nedeniyle bize 'Hiç yorulmayan Türkler' lakabını taktı. Bu da bizi gururlandırdı. Çalışmalarımız sırasında halkın bize gösterdiği yakınlık da ayrıca gurur vericiydi. Venezuela ile kurulan bu birliğin sadece devletler arası ilişkilerin ötesinde bir kardeşlik bağı oluşturduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Ekipler Venezuela'dan Döndü - Son Dakika

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