Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Sağlık Bakanı\'nı Ziyaret Etti

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Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Muzaffer Metin ile birlikte Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu'nu ziyaret ederek güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu'nu ayrı ayrı ziyaret ederek göğüs cerrahisindeki gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verdiklerini belirten Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu, "Gerek Sağlık Bakanımızın ve gerekse Genel Müdürümüzün sorunlarımıza çözüm odaklı yaklaşımı bizi memnun etti. Gösterdikleri samimi ilgi ve yapıcı yaklaşım takdire şayandı. Bu görüşmenin alanımızda önemli ilerlemeler sağlamasına inancımız tamdır. Değerli zamanlarını bize ayırdıkları için hem Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na hem Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz Uzm. Dr. Hasan Basri Velioğlu'na şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Sağlık sisteminin geldiği noktaya dikkat çeken Prof. Dr. Atilla Eroğlu, " Türkiye, vatandaşına verdiği sağlık hizmetinde geçmiş yıllara oranla çok ciddi bir yol almış bulunmaktadır. Son 20 yılda gerek altyapımız ve gerekse yetişmiş insan gücü olarak dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen bir ülke haline geldik. Bu gücü yakın zamanda yaşanan pandemide, geniş ölçekli ağır depremlerde ve yaşanan afetlerde bir kere daha tüm ülkece görmüş olduk. Sağlık sistemimiz ciddi anlamda yatırım yapılan ve bölge ülkelerine de hizmet verebilen bir esnekliğe kavuştu. Göğüs cerrahisinde de geçmiş yıllara oranla çok daha ileride ve çok daha güçlü bir haldeyiz. Bununla birlikte elbette birtakım problemlerimiz var. Bu sorunları aşabilmek için savunduğumuz çözüm önerileri üzerinde çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yarınların çok daha güzel olacağı kanaatini taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. - ERZURUM