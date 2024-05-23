Türk Hava Yolları Uçağı Romanya\'da Tehlike Atlattı

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Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Romanya'da geçtiğimiz günlerde büyük bir tehlike atlattığı ortaya çıktı. Pistin aydınlatma ve yön tabelasına çarparak hasar alan uçak sefere devam ederken, Romanyalı yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın Bükreş- İstanbul seferini yapan TK1046 sefer sayılı Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı, 258 yolcu ve 10 mürettebatı ile Otopeni Havalimanı'nda pistte kalkış yapmak için hızlandığı sırada pistin kenarına doğru kayan uçak aydınlatma direklerini ve tabelaları yıktı.

Uçak sefere devam etti

Kalkış sırasında pistin kenarında bulunan aydınlatma direklerini ve tabelaları yıkan Türk Hava Yolları uçağının pilotları, seferi yapma kararı alarak uçuşa devam etti. Uçak sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken, yapılan incelemelerde uçağın iniş takımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Romanya Sivil Havacılık yetkilileri soruşturma başlattı

Türk Hava Yolları pilotlarının uçağın kaza yapmasına rağmen Bükreş Havalimanı'na dönmek yerine 280 yolcunun hayatını tehlikeye atarak İstanbul'a devam etmesi Romanya Sivil Havacılık otoritesi tarafından soruşturma başlatılmasına neden oldu. Romanyalı yetkililer, uçağın pistin kuzey tarafından 10 kenar ışığını ve G taksi yolu üzerindeki bir bilgi tabelasını tahrip ettiğini bildirdi. Kenar ışıklarının kırıldığı alanda pistin kuzey omuz kısmının bir bölümünün soyulduğu tespit edildi. Kenar ışıkları pistin hizmetinin kesilmesine veya NOTAM'lara ihtiyaç duyulmadan onarıldı. Olay ciddi bir olay alarak sınıflandırıldı ve soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL