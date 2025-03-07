Türk Hukukunda Kadının Medeni Hakları Semineri - Son Dakika
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Türk Hukukunda Kadının Medeni Hakları Semineri

Türk Hukukunda Kadının Medeni Hakları Semineri

AKAUM'un düzenlediği seminere konuşmacı olarak katılan Dr. Çelt, kadın haklarındaki değişimi ele aldı.

07.03.2025 15:59
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Anadolu Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) tarafından düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türk Hukukunda Kadının Medeni Hakları" konulu seminer, Merkezler Birimler Binası Dede Korkut Salonunda gerçekleştirildi. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Damla Özden Çelt'in konuşmacı olduğu seminere AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir ve AKAUM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Balkaya Çetin, öğretim üyeleri ile öğrenciler katılım gösterdi.

"Kadınlar için şiddetsiz, güvenli, huzurlu, özgür ve adil bir dünya için herkesi emek vermeye davet ediyorum"

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren AKAUM Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Balkaya Çetin şunları söyledi:

"Son yıllarda yaşadığımız olumsuz olaylar bize toplumsal dayanışmanın önemini daha iyi anlama fırsatı verdi. Çocuklar engelliler, gençler, kadınlar ve yaşlılar olumsuz olaylardan en çok etkilenen ve her şartda desteklenmesi gereken gruplardır. Desteklendiğinde ve içindeki gücün ortaya çıkmasına engel olunmadığında kadınlar inanılmaz işler başarırlar. Kadınlar için şiddetsiz, güvenli, huzurlu, özgür ve adil bir dünya için herkesi emek vermeye davet ediyorum."

"Medeni haklar yalnızca yasal düzenlemelerle değil, toplumsal farkındalıkla da güçlenmektedir"

"Geçmişten Günümüze Türk Hukukunda Kadının Medeni Hakları" konusu üzerine katılımcıları bilgilendiren Dr. Öğr. Üyesi Damla Özden Çelt ise Türk hukuk sisteminde kadınların medeni haklarının tarihi süreç içindeki değişimini ele aldı. Çelt konuşmasında Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e ve günümüz hukuk sistemine kadar yaşanan dönüşümleri, kadın hakları konusundaki yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verdi. Dr. Öğr. Üyesi Çelt, "Kadınların medeni hakları, tarih boyunca birçok değişime uğramıştır. Osmanlı döneminde aile hukuku ağırlıklı düzenlemeler varken, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kadınlar için eşit yurttaşlık anlayışı benimsenmiştir. Tarihi dönemin şartlarıyla değerlendirildiğinde 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadınların hukuki anlamda erkeklerle eşit haklara kavuşmuş olduğu söylenebilir. Ancak, medeni haklar yalnızca yasal düzenlemelerle değil, toplumsal farkındalıkla da güçlenmektedir. Günümüzde hala bazı alanlarda eşitlik mücadelesi devam etmekte ve bu sürecin bilinçli şekilde sürdürülmesi gerekmektedir." dedi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından Dr. Öğr. Üyesi Damla Özden Çelt'e teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Kadın, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Hukukunda Kadının Medeni Hakları Semineri - Son Dakika

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